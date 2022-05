Anguissa rimane al Napoli? De Laurentiis dice sì: "Sicuramente"

Qualificata in Champions League, senza più nulla da chiedere al campionato, il Napoli volge già lo sguardo alla preparazione pre-campionato in quel di Dimaro. A due mesi dalla partenza del 9 luglio per cominciare a lavorare in vista del 2022/2023, è stato presentato il ritiro degli azzurri.

Presenti sia l'allenatore del Napoli, Spalletti, sia il presidente del team partenopeo Aurelio De Laurentiis. Nel presentare il nuovo pre-campionato in Van di Sole, il numero uno della società azzurra ha toccato diversi argomenti, tra cui la Serie A in via di conclusione e il calciomercato.

A proposito di mercato, i tifosi del Napoli aspettano con ansia ogni anno la locandina di presentazione di Dimaro, per capire quali giocatori o meno ci saranno anche nell'annata successiva:

"Io vi potrei fregare, mettendo una carrellata di c'è stato in passo... Chi è che deve rimanere? Anguissa sicuramente rimane, va bene?".

Il 26enne centrocampista camerunense è in prestito dal Fulham fino al prossimo 30 giugno, ma secondo quanto evidenziato da De Laurentiis dovrebbe arrivare il riscatto dal team londinese, appena tornato in Premier League dopo aver conquistato il primo posto nella seconda serie.

Il Napoli pagherebbe 15 milioni per il diritto di riscatto del mediano, fondamentale per la formazione azzurra soprattutto nella prima parte di stagione. Un tassello su cui ripartire dal prossimo agosto, a caccia di Scudetto, Coppa Italia e il miglior risultato possibile in Europa.