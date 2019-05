Angers-PSG: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

L'Angers sfida i campioni di Francia del PSG nella 36ª giornata di Ligue 1: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Angers di Stephane Moulin sfida il di Thomas Tuchel, già campione di , nella 36ª giornata di . I bianconeri occupano un tranquillo 12° posto in classifica con 45 punti e un cammino di 10 vittorie, 15 pareggi e 10 sconfitte, i parigini guidano la graduatoria con 85 punti frutto di 27 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

L'attaccante Stephane Bahoken è il miglior marcatore degli angioini con 11 reti segnate in 29 presenze, mentre Kylian Mbappé, squalificato per questa gara, è il capocannoniere del massimo campionato francese con 30 goal realizzati in 27 partite giocate. L'Angers arriva da una sconfitta, un pareggio e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il PSG invece ha collezionato una vittoria, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA ANGERS-PSG

Angers-PSG si disputerà il pomeriggio di sabato 11 maggio 2019 alle ore 17.00 allo Stadio Jean Bouin di Angers. Fra le due formazioni sarà il 12° confronto nel massimo campionato francese.

DOVE VEDERE ANGERS-PSG IN TV E STREAMING

La partita Angers-PSG sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi: ad esempio sulle smart abilitate, sui pc, sui tablet e sugli smartphone, ma anche collegando la propria tv a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure avvalendosi di strumenti particolari come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Poco dopo il fischio finale l'evento sarà disponibile on demand per la visione integrale o dei soli highlights da parte di tifosi e appassionati quando lo vorranno. La telecronaca sarà curata da Alberto Santi.

PROBABILI FORMAZIONI ANGERS-PSG

Moulin si affiderà probabilmente a un 4-1-4-1. Davanti il centravanti sarà il bomber Bahoken, con alle sue spalle Fulgini e Tait sulle fasce e Mangani e Reine-Adelaide al centro. In difesa Manceau e Pellenard saranno i due terzini, con Traoré e uno fra Thomas e Pavlovic centrali difensivi. Fra i pali, infine, Butelle, pienamente recuperato, dovrebbe essere preferito a Boucher.

Tuchel recupera Meunier e Kehrer, e quest'ultimo potrebbe essere impiegato dall'inizio sulla fascia destra, con Bernat a sinistra. In mezzo Verratti e Paredes, mentre davanti Cavani sarà il centravanti, con Draxler, Neymar (o Diaby qualora il brasiliano fosse squalificato per la manata a un tifoso durante la premiazione della Coppa di Francia persa con il , e Di Maria alle sue spalle sulla trequarti. In porta Areola potrebbe essere preferito a Buffon.

ANGERS (4-1-4-1): Butelle; Manceau, I. Traoré, Thomas, Pellenard; Santamaria; Fulgini, Mangani, Reine-Adelaide, Tait; Bahoken.

PSG (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Verratti, Paredes; Draxler, Neymar, Di Maria; Cavani.