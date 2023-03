Scarsi risultati e accuse di sessismo: il tecnico dell'Angers rassegna le dimissioni

Abdel Bouhazama non è più l'allenatore dell'Angers in Ligue 1: decisivi l'ultimo posto e le frasi sessiste pronunciate in conferenza.

Non solo era ultimo in Ligue 1 con 10 punti conquistati in 26 gare a -12 dalla zona salvezza. Ma in settimana aveva anche scatenato il caos con alcune frasi sessiste pronunciate nel corso di una conferenza stampa. A causa di tutto questo Abdel Bouhazama ha fatto un passo indietro e si è dimesso dall'incarico di allenatore dell'Angers stando a quanto recita il comunicato ufficiale del club francese: "La direzione dell'Angers SCO prende atto della decisione di Abdel Bouhazama di lasciare il suo incarico. Il suo desiderio è stato annunciato martedì 7 marzo ai giocatori e allo staff durante una riunione. Per trasparenza, l'Angers precisa che questa eventualità era stata immaginata da Bouhazama per diversi giorni e che la decisione del ritiro dalla prima squadra è stata maturata dall'interessato durante la fine di febbraio dopo diversi contrattempi sportivi. Lunedì, inoltre, è scoppiata una polemica dopo che dichiarazioni, estrapolate dal contesto, fatte durante una chiacchierata post-partita, sono trapelate alla stampa locale e nazionale. Di fronte alla pressione dei media e per preservare l'immagine del club e la serenità dello spogliatoio, Bouhazama ha annunciato al presidente Said Chabane di aver deciso di lasciare il suo incarico. Il Presidente accetta la decisione dell'allenatore. Per evitare ogni ambiguità e malinteso, Angers SCO condanna senza riserve le parole pronunciate durante il discorso, anche se sembrano essere goffe piuttosto che volte a banalizzare parole sessiste. Inoltre, il club non accetta alcuna forma di discriminazione e condanna il sessismo e la misoginia. Bouhazama si è scusato con i suoi colleghi, soprattutto donne". Le parole a cui fa riferimento la nota del club erano state pronunciate dall'allenatore dopo la sconfitta per 5-0 sul campo del Montpellier. Nell'occasione Bouhazama aveva schierato titolare il difensore argentino Chetti, accusato di aver violentato una donna in discoteca. Il giocatore sarà processato ad aprile. Intanto l'allenatore aveva risposto ai media così: "Non c'è niente di cui vergognarsi, tutti quanti abbiamo toccato delle donne". Dopo questa frase, ripresa da tutti i giornali, sono esplosi il caos e l'indignazione generale. Ora le scuse di Bouhazama e la decisione di defilarsi. L'Angers comunicherà presto sui suoi canali il nome del nuovo allenatore.

