Angelo Pagotto, da eroe di Barcellona con l'Italia U21 alla doppia squalifica per cocaina

Pagotto esplode giovanissimo e a 22 anni è titolare in Serie A e vince gli Europei Under 21: poi il flop al Milan e i guai che iniziano a Perugia.

Dalla gloria allo stigma e all'emarginazione il passo può essere molto breve per un calciatore quando si fanno le scelte sbagliate. Così, soprattutto quando si è giovani, può capitare un giorno di giocare in Nazionale ed essere considerati dei veri e propri eroi, il giorno dopo di risultare positivi a un controllo antidoping, subire una pesante squalifica e vedere irrimediabilmente compromessa la propria immagine.

Questa è la storia di Angelo Pagotto, portiere di grande talento, passato in pochi anni dalla gloria degli Europei U21 del 1996 a veder compromessa la propria carriera da una doppia squalifica per doping.

IL NAPOLI, IL "NO" ALLA JUVE E LA SAMPDORIA

Nato a Verbania, in Piemonte, sul Lago Maggiore, il 21 novembre 1973, si forma calcisticamente come portiere nelle Giovanili della squadra della sua città, il Verbania, e fin da bambino dimostra di avere grande talento fra i pali. Viene così notato da alcuni osservatori del , che decidono di portarlo nel club partenopeo a fine anni Ottanta.

Altre squadre

In squadra con Fabio Cannavaro e Gaetano De Rosa vince uno Scudetto Allievi nel 1989/90. Nel 1992 è aggregato alla Primavera azzurra e ne diventa presto il titolare. Dopo un anno si ritrova già in Prima squadra, con Marcello Lippi in panchina. Per testarne i mezzi nella stagione 1994/95 è ceduto alla Pistoiese in Serie C1.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

Nella formazione toscana allenata da Roberto Clagluna l'estremo difensore piemontese non solo si dimostra all'altezza della situazione, ma è per rendimento uno dei migliori portieri del torneo. Con le sue parate contribuisce alla promozione in Serie B degli Arancioni.

Già nell'estate del 1995 il suo nome è sul taccuino di grandi club. Lippi, che nel frattempo è passato alla e ha aperto un ciclo vincente con i bianconeri, si ricorda del giovane estremo difensore e lo vorrebbe con sé a . Arriva la chiamata di Luciano Moggi, ma Pagotto dice di no. È troppo presto, a suo giudizio, per fare un simile passo. Così si accorda con la e il 28 agosto del 1995 fa il suo esordio in contro la (1-1).

Inizialmente il giovane portiere si alterna fra i pali con Zenga, poi, quando quest'ultimo si fa male, diventa il titolare dei blucerchiati. Per lui è una stagione decisamente positiva, con 24 presenze in campionato, nonostante il ritorno dell'esperto rivale e alcuni errori lo releghino in panchina negli ultimi mesi. Tutti si aspettano che presto Pagotto approdi in una grande squadra.

EROE CON L'ITALIA U21

Ma il suo meglio, in un'annata per lui magica, Pagotto lo dà in Nazionale: è infatti lui il titolare dell' U21 di Cesare Maldini che a il 31 maggio 1996 si gioca il titolo europeo di categoria contro i pari età della . Come riserva ha un appena diciottenne Gigi Buffon.

Dopo un girone di qualificazione non semplice, e pur privi di due dei suoi giocatori più rappresentativi Christian Vieri e Pippo Inzaghi, entrambi infortunati, gli Azzurrini riescono ad eliminare il ai quarti e la in semifinale (senza anche Fabio Cannavaro e Nesta) con un goal di un certo Francesco Totti che estromette i Bleus del Ct. Domenech, di Vieira, Pires e Wiltord.

Per la finalissima Maldini ritrova i due pilastri della difesa, e davanti a Pagotto schiera una linea maginot a 5 che si rivelerà invalicabile per le Furie Rosse, composta da Panucci, Galante, Fresi, Cannavaro e Nesta. Gli Azzurrini trovano il vantaggio con un autogoal di autorete di Idiakez su colpo di testa di Totti, ma vengono raggiunti con un calcio di punizione trasformato da Raúl, sul quale il portiere della Sampdoria può far poco.

Poi il risultato non cambia più fino ai supplementari, ma l'Italia resta in 10 nella ripresa per la discutibile espulsione di Amoruso per doppia ammonizione, e in 9 nei supplementari per un rosso sventolato ad Ametrano. Maldini richiama Totti e lancia Morfeo, disponendosi con un 5-4-0 che, anche grazie alle parate di Pagotto, porta la partita ai calci di rigore.

Qui il portiere della Sampdoria sale in cattedra e diventa 'l'eroe di Barcellona': dopo l'errore di Panucci, para il penalty di De la Peña, quindi, decide di fatto la sfida neutralizzando in due tempi l'ultimo rigore calciato dalla stella avversaria Raúl.

"Cercavo di capire chi avevo davanti, - spiega in un'intervista del 2019 a 'gianlucadimarzio.com' - entravo in empatia e facevo i miei ragionamenti psicologici. Sui singoli rigori è più difficile, ma su una serie mi sentivo sempre più sicuro. E andava quasi sempre bene".

Morfeo non sbaglia, l'Italia U21 va sul tetto d'Europa per la terza volta consecutiva e Pagotto si guadagna tutte le prime pagine dei giornali sportivi.

"Ancora oggi - rivela - faccio fatica a credere di aver vissuto quel momento".

Nonostante la prestazione di Barcellona, Pagotto non è convocato da Maldini per le Olimpiadi di Atlanta, spedizione nella quale gli sono preferiti il fuoriquota Pagliuca e Buffon.

IL FLOP AL MILAN

Per il calciatore piemontese sembra comunque l'inizio di una grande carriera, tant'è che in estate arriva la chiamata del . I rossoneri lo vogliono per fare il vice Sebastiano Rossi e questa volta Angelo non se la sente di dire di no. La stagione dei rossoneri, sulla cui panchina approda Oscar Washington Tabarez, sarà tuttavia deludente.

"In estate mi chiamò il Milan. - racconta - Avrei dovuto capire che era troppo presto per fare quel passo. L’anno prima avevo avuto la forza di rifiutare la chiamata di Moggi alla , quell’estate invece ascoltai i consigli del mio procuratore. E fu un disastro". "Ero acerbo per giocare in una squadra come il Milan, - conferma a 'Sky Sport' - a Baresi davo del lei".

Tuttavia il tecnico uruguayano è esonerato il 1° dicembre e il ritorno di Sacchi apre insperate possibilità per Pagotto, che si ritrova titolare dei rossoneri dopo alcuni gravi errori commessi dal veterano Rossi. L'occasione per il classe 1973 è ghiotta per dimostrare il suo valore, ma si ritrova schiacciato da responsabilità probabilmente eccessive.

"Feci panchina per mesi, poi Sacchi, subentrato a Tabarez, mi diede una possibilità viste le incertezze di Rossi. All’inizio andò bene, poi tornai a sedere dopo una sconfitta contro il ".

Fa comunque il suo, in una stagione globalmente negativa per la squadra e, dopo qualche gara con Rossi di nuovo titolare, quando entusiasma al torneo di Amsterdam del 27 gennaio 1997 contro , e Glasgow , in cui è votato miglior portiere, Sacchi lo ripropone dal 1' in campionato contro la Sampdoria.

Pagotto potrebbe prendersi il Milan e invece incappa in un pomeriggio no che segna la svolta negativa della sua carriera: prima, pressato da Montella, perde palla nel tentativo di controllarla con i piedi, e viene beffato da Mancini. Poi è mal piazzato su un calcio di punizione dello specialista Mihajlovic. Il Diavolo perde 2-3 a San Siro, il giovane portiere sale sul banco degli imputati e da quel momento vedrà il campo solo in 5 occasioni fino al termine della stagione.

"Il destino mi punì. Non ero pronto per quel contesto. Per rendere avevo bisogno di un clima familiare, come quelli di Pistoia e di Genova”.

Il Milan chiude all'11° posto in quella che rappresenta la peggior stagione dell'era Berlusconi, ben lontano dalla zona europea. Pagotto, che chiude con 11 presenze complessive (9 in Serie A, 2 in ) è bocciato sul piano temperamentale e non viene confermato nella stagione successiva.

LA DISCESA, LA COCAINA E I GUAI

Sulla panchina dei rossoneri torna Fabio Capello e Pagotto è girato in prestito all' . In Toscana però non brilla e dopo 4 presenze in A è scalzato da Roccati, l'anno precedente riserva al Ravenna in Serie B. Angelo fatica a ritrovarsi e a gennaio è scambiato con il serbo Kocic, finendo al in serie B.

In Umbria il portiere piemontese trova la forza di reagire e rispondere ai suoi detrattori, dando un apporto importante alla promozione della squadra di Castagner, subentrato in corsa a Perotti, giunta attraverso uno spareggio con il Torino, vinto ai rigori.

Nel 1998/99 parte titolare anche in Serie A, ma i guai sono dietro l'angolo. L'esordio è contro la forte Juventus di Lippi, che al Curi si impone con un rocambolesco 3-4. Per il vulcanico patron Gaucci un risultanto non limpido.

"Pioveva a dirotto, sia io che Peruzzi commettemmo degli errori. - ricorda Angelo a 'gianlucadimarzio.com' - Gaucci disse che mi ero venduto la partita. Alessandro Moggi era il mio procuratore, nella sua testa avevo fatto un favore al padre. Mise in mezzo anche Tovalieri. Chiese a Castagner di escluderci. E il mister lo assecondò".

È così relegato in panchina, con Roccati, che, giunto in Umbria, ne prende nuovamente il posto. Colleziona comunque 7 presenze, prima di essere mandato in prestito alla Reggiana in Serie B. Per Pagotto inizia un'altalena che lo porta a perdere fiducia in se stesso e a commettere errori che pagherà a caro prezzo.

Con gli emiliani retrocede in Serie C1, poi fa ritorno al Perugia nella stagione 1999/00. Per lui è l'annus horribilis. Riserva di Mazzantini con Mazzone, è in panchina quando il 20 novembre è sorteggiato per l'antidoping assieme a Nakata. A gennaio l'esito delle analisi lascia tutti sgomenti: positività alla cocaina.

La vita sportiva e privata del portiere piemontese non sarà più la stessa. Il Perugia lo scarica subito, licenziandolo per giusta causa, e Pagotto è squalificato per 2 anni. Ma sussistono pesanti sospetti di uno scambio di provette.

"Pensai subito a un errore. Non avevo mai avuto lontanamente a che fare con certe sostanze. - assicura a 'gianlucadimarzio.com' - La magistratura aprì un’indagine. Fu appurato che il controllo era stato fatto senza le dovute norme di sicurezza. Un inquirente mi disse testualmente che aveva capito che era stato commesso un reato ma non c’era la pistola fumante".

"Fui licenziato dal Perugia per giusta causa. Persi un contratto importante e la reputazione. Io so la verità e questo mi basta. Quando ho sbagliato, l’ho ammesso. Ma quella volta ero innocente e lo ripeterò fino alla morte. Fui analizzato anche nelle settimane precedenti e in quelle successive. Solo quella volta i valori erano sballati".

IL RITORNO E LE ACCUSE DI COMBINE

Nonostante si sia sempre professato innocente, Pagotto deve scontare quasi tutta la squalifica. Per un anno e mezzo sceglie di star lontano dal calcio e se ne va Miami. Terminata la sanzione sportiva, nel 2001 riparte dalla Triestina, in Serie C1. Con gli alabardati Pagotto torna a giocare ad alti livelli e dà un contributo importante alla promozione della squadra in Serie B dopo 11 anni.

"Ma su ogni campo me ne dicevano di tutti i colori. - sottolinea a 'Sky' - Ho superato un divorzio, sono stato anche in cura da uno psicologo perché ero a pezzi, e poi con le mie mani ne sono uscito".

Resta anche in Serie B, ma nuovi sospetti nei suoi confronti portano a una rottura con il club giuliano.

"Vincemmo il campionato e la stagione successiva chiudemmo primi il girone di andata. Poi iniziammo a perdere e il presidente Berti, tanto per cambiare, dette la colpa a me. Disse che mi vendevo le partite. Avrebbe dovuto guardare più attentamente cosa succedeva in quella squadra, chi tirava indietro e chi dava l’anima. Io lo denunciai. Avevo già un’etichetta che non meritavo, un’altra non potevo sopportarla. Rescissi il contratto, rinunciando ai soldi ma non alla dignità".

Il calvario sportivo di Pagotto riparte da Arezzo: nuova promozione dalla C1 alla B e un'ulteriore stagione fra i cadetti. Quindi una parentesi al Torino (2 presenze in Coppa Italia) con approdo in Serie A senza mai giocare in campionato e 6 mesi al Grosseto, dove è allenato da Allegri e Cuccureddu, prima di finire al , in Serie B.

LA SECONDA SQUALIFICA

Il 28 aprile 2007, dopo la partita persa con lo , Pagotto è nuovamente sorteggiato per l'antidoping. Per la seconda volta nella sua carriera dalle sue urine emerge la positività alla cocaina. Il mondo crolla addosso al portiere, che tuttavia questa volta ammette di aver sbagliato tutto. Di aver frequentato le persone sbagliate e di aver ceduto.

"Mentre riempivo quella provetta non pensavo alla cazzata che avevo fatto. Uscivo con ragazzi che giravano con le pistole e mi facevano sentire uno di famiglia. Sono stato un coglione. Avevo sniffato più di dieci giorni prima, non valutando le conseguenze di quella follia. E pagherò quei secondi tutta la vita”.

La Procura antidoping del CONI chiede la squalifica a vita per recidività, Pagotto confessa le proprie colpe nell'audizione che si tiene il 30 luglio seguente e viene squalificato 8 anni. La sua carriera (in quel momento ha 33 anni) è praticamente finita. Viene aggiunto qualche mese ulteriore perché Angelo è sorpreso allenare in segreto i portieri della Sanremese.

Ma ancor più gravi sono le conseguenze a livello di vita privata e dei suoi affetti.

"Ho tradito me stesso e chi credeva in me: mia mamma mi ha creduto sempre. Poi dopo quel maledetto errore del 2007 è stato tutto più difficile anche con lei”.

COSA FA OGGI

Oggi Pagotto si è lasciato alle spalle le pagine più brutte della sua carriera da calciatore, e per mantere la sua famiglia fa l'operaio.

"Da quando ho dovuto smettere col calcio, mi sono rimboccato le maniche. Ho fatto il cuoco, il pizzaiolo, sono andato in . Ho lavorato di giorno e di notte, lavando piatti e riprendendo in mano la mia vita. Sono ancora in piedi. Oggi faccio 7 ore al giorno come magazziniere di un'azienda di vestiti a Prato".

La cocaina e le cattive compagnie sono solo un brutto ricordo, Angelo è riuscito a rialzarsi e a rifarsi una vita, trovando anche il tempo per divertirsi in campo.

"Gioco anche un torneo amatoriale, che si chiama Intersociale. - racconta a 'gianlucadimarzio.com' - Ho ritrovato qualche vecchio compagno e giovani accaniti. Vado in palestra ogni giorno per farmi trovare pronto. Ci tengo a non fare brutte figure. Non fumo, bevo un bicchiere ogni tanto e curo l’alimentazione. Ho una nuova compagna, Carolina, che mi ha aiutato a girare pagina. Stiamo insieme da diversi anni e ci sposeremo".

Scontata la squalifica, Pagotto ha coronato il sogno di tornare a lavorare nel Mondo del calcio come preparatore dei portieri, prima con la Lucchese, dal 2019 con l'Avellino. Ritrovando quella grande passione che gli ha regalato gioie ma anche grandi dolori.