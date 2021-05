Anelka lascia lo Hyères dopo tre mesi: “Lavorare così è complicato”

Le difficoltà logistiche hanno portato alla separazione tra l’ex attaccante e il club di seconda divisione, di cui era direttore sportivo.

All’inizio del febbraio scorso lo Hyères FC, club di quarta serie francese, aveva presentato un direttore sportivo d’eccezione: Nicolas Anelka. Martedì 4 maggio, però, l’esperienza è giunta al termine. Dopo soli tre mesi.

La partenza dell’ex attaccante è stata spiegata dal presidente della società Mourad Budjellal all’interno della trasmissione ‘Var Matin’.

“Era complicato lavorare bene in questo contesto di crisi sanitaria e di reclusione. Anelka vive tra il Belgio e Dubai, le procedure di viaggio erano troppo complicate. Per un mese e mezzo non è potuto venire qui”.

Anche lo stesso Anelka in un comunicato ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare, tra cui le limitazioni imposte dal governo e dalla federazione al calcio dilettantistico francese.

“Cosciente delle difficoltà finanziarie sorte nel club, che pesano sull’attuazione del progetto tecnico, e delle decisioni prese contro il calcio dilettantistico, non vedo alcuna proiezione a breve e medio termine sul calcio amatoriale. La mia esperienza e le mie competenze al momento non servono. Preferisco dedicare il mio tempo ad altre attività”.

Anelka si è ritirato nel 2016 dopo un’esperienza in India da allenatore-giocatore. Aveva già fatto il vice di Batista e Ibengé in Cina tra il 2012 e il 2013. Ha lavorato anche per Lille e Roda JC.