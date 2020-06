Andy Cole e l'incontro con Ronaldo: "Stavo per farmela addosso"

Con la maglia del ha segnato una vera e propria era, ma anche per Andy Cole il primo incontro con Ronaldo 'il fenomeno' è stato un momento emozionante. Lo stesso ex attaccante ha raccontato quei momenti, tornando indietro di qualche anno con la mente.

Ai microfoni del podcast 'The Beautiful Game', Cole ha ricordato quella sfida di della stagione 1998/99 tra lo United e l' :

"Ricordo che quando giocammo contro l’Inter e mi misi in fila nel tunnel vidi Ronaldo. Non mentirò, me la sono quasi ‘fatta addosso’! Quel calciatore lo seguivo da anni. Ma quando sei lì pensi: ‘Amico, anch’io a questo livello, con questi ragazzi. Sono sullo stesso campo di questi ragazzi, sono a quel livello’. Sono sempre onesto e sono sempre aperto quando si tratta di cose del genere. Giocare contro questo tipo di calciatori è incredibile".