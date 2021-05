Andrija Radulovic, lo ‘Shaqiri serbo’ che piace a City, Inter e Milan

Il 18enne può lasciare la Stella Rossa a soltanto 5 milioni dopo un litigio con Stankovic: lo cercano anche le due milanesi.

Se pensate che il Manchester City di oggi sia forte, immaginate cosa può diventare se la prossima generazione manterrà le promesse. Perché non soltanto gli Sky Blues festeggiano titoli a ripetizione, ma guardano anche al futuro. E i successi delle giovanili lo dimostrano.

Sia l’Under-23 che l’Under-18 dei Citizens hanno vinto i rispettivi titoli, puntando su super talenti come Liam Delap, Cole Palmer o Romeo Lavia che hanno dimostrato tutto il loro potenziale.

Oltre a chi cresce nel campus, c’è anche chi è stato comprato e sta crescendo altrove: Yan Couto e Pablo Moreno al Girona, Jayden Braaf all’Udinese. Presto arriverà anche Diego Rosa, attualmente in Belgio, un talento da 32 milioni. In più ci sono Kayky e Dario Sarmiento, più Filip Stevanovic che è arrivato all’inizio dell’anno.

Potrebbe non essere l’unico a fare il viaggio dalla Serbia a Manchester. Perché il City sta guardando con attenzione anche un altro giovane talento come Andrija Radulovic.

A soltanto 18 anni ha giocato una manciata di partite nella prima squadra della Stella Rossa, ma ha rubato l’occhio a tantissimi club europei che lo stanno seguendo. Tra questi c’è il Manchester City, che è avanti a tutti, ma ci sono anche Barcellona, Inter, Milan, Tottenham e Benfica.

“Radulovic è uno dei più grandi talenti europei” ha dichiarato il suo agente Igor Kojic a ‘interlive.it’ prima di fine anno. Era stato invitato ad un provino nel 2016 in un torneo giovanile a Kotor, casa sua, in Montenegro. Presto è entrato nell’orbita Stella Rossa e ha vissuto una crescita molto veloce.

Tifoso del club sin da bambino, nell’academy ha impressionato tutti. Sognando di giocare di fronte alla curva sud del Marakana.

Anche se si parlava di lui già da tempo, è esploso soltanto nel 2019 grazie alle sue prestazioni di Youth League. È stato il miglior della Stella Rossa, che ha trascinato alla qualificazione in un girone complicatissimo con Bayern Monaco e Tottenham. A questi ultimi ha anche segnato un goal all’angolino che ha attratto l’interesse del Man City.

Nella sua carriera ha giocato ovunque, ma il suo ruolo preferito rimane quello di numero 10, di fantasista, centrocampista offensivo. In carriera comunque ha fatto anche il terzino. Conta su versatilità, baricentro basso e voglia di dimostrare il suo talento. Caratteristiche che gli sono valse il paragone con Shaqiri. Il suo idolo però è un altro, ovvero Cristiano Ronaldo.

“Ha raggiunto tutti i suoi traguardi con il lavoro e con gli sforzi. Mi piace il suo carattere, il suo modo di pensare, il suo stile di vita. È una macchina con una dedizione nel suo lavoro unica. Ha dato tutto al calcio e tanto gli è stato restituito”.

Se questa è l’attitudine di Radulovic, il calcio ha già iniziato a ridargli qualcosa. Dopo aver passato la maggior parte della scorsa stagione con le giovanili, è stato chiamato con la prima squadra alla ripresa del calcio dopo la pausa per lo scoppio della pandemia. Una volta vinto il titolo, Dejan Stankovic lo ha anche fatto esordire come sostituto contro il Radnik il 6 giugno. Ha segnato anche un rigore. Lo definisce ancora “il giorno più bello della mia vita”.

“Sognavo di giocare al Marakana come un campione, sono felice e orgoglioso perché amo la Stella Rossa sin da bambino e ho dato tutto per diventare un giocatore della prima squadra. Non mi fermerò mai. Voglio diventare ancora più forte. Voglio portare tanta gioia ai tifosi, perché posso dare ancora di più”, aveva dichiarato a 'Blic'.

Per ora non sta andando come previsto. La sua stagione è iniziata in panchina, ha giocato solo 9 partite prima della fine del 2020, per poi sentirsi dire a gennaio da Stankovic di dover andare in prestito al Graficar, il club affiliato alla Stella Rossa che gioca in seconda serie. Radulovic però si è rifiutato, sostenendo di meritare più occasioni in prima squadra.

Una decisione che non è andata giù all’ex centrocampista di Inter e Lazio, che ha rispedito Radulovic nelle giovanili per la fine dell’anno. In ogni caso il talento serbo non sarebbe comunque riuscito a giocare molto, visto che da aprile è fuori con un lungo recupero dopo la mononucleosi.

Tutte le attenzioni ora sono sul futuro per capire se Radulovic ha già giocato la sua ultima partita con la squadra che tifava da bambino. Ha un solo anno di contratto e il suo prezzo di trasferimento potrebbe essere soltanto di 5 milioni di euro.

Lo ‘Shaqiri Serbo’ ha ancora tempo per migliorare e acquistarlo a prezzo di saldo potrebbe essere un’occasione d’oro per molti. Il City ne ha già tanti di talenti, ma c’è ancora spazio per un altro.