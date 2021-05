Andrej Arshavin e la magia del 2008: quando la Russia arrivò terza agli Europei

Il talento russo più nitido dell’ultimo ventennio protagonista di un periodo sportivo unico nel 2008: protagonista agli Europei con la Russia.

C’è stato un periodo in cui abbiamo imparato a scoprire, nella sua accezione più popolare, il calcio russo. Lo abbiamo fatto grazie agli allenatori italiani che hanno deciso di abbracciare la bandiera tricolore, da Spalletti a Capello, fino a Mancini, tra i più recenti, ma anche grazie al miglior risultato ottenuto dalla nazionale russa in una competizione europea. Quel periodo coincide con il 2008, quando la nazionale di Guus Hiddink arrivò terza ai campionati d’Europa, perdendo in semifinale contro la Spagna che poi si sarebbe laureata prima squadra del continente: una corazzata che mise in mostra due talenti, apprezzati dalla critica e dagli addetti ai lavori, Pavljucenko e Arshavin, che da quel giorno entrarono nel cuore di tutti noi appassionati di calcio desiderosi di conoscere giocatori che sembravano venire da un mondo lontano.

Adreij Sergeevic Arsavin – traslitterato in anglosassone come Arshavin – inizia la sua carriera nella Lokomotiv Mosca, con tutta la scalata del settore giovanile, fino a essere acquistato nel 1999, quando ha appena diciotto anni, dallo Zenit San Pietroburgo: un ritorno a casa, nella sua città, ritrovata dopo la parentesi, breve, nella capitale. Con la squadra della Zenitchiki, Andreij ha la possibilità di debuttare nel calcio professionistico nel 2000, dopo una stagione nelle file dellae riserve. Da quel momento il matrimonio diventa talmente inossidabile che Arshavin resta per ben nove stagioni a indossare la maglia biancoblù, scrivendone la storia. D’altronde i primi anni del duemila non sono ancora quelli che portano la squadra di San Pietroburgo a essere la compagine vincente che conosciamo oggi: in Russia il dominio della Spartak Mosca è ancora ben forte e negli anni successivi si alterna con la Lokovit Mosca, che nel 2002 vince la sua prima Prem’er Liga, e con la CSKA Mosca, che l’anno successivo si ascrive per la prima volta all’albo d’oro. D’altronde il campionato russo è tra i più giovani del nostro continente, con il primo guaito che risale al 1992.

Sebbene lo Zenit sia stato a guardare fino al 2007, non si può nascondere che dall’anno successivo all’arrivo di Arshavin il vento sia cambiato. Nel 2000 il giovanissimo centrocampista offensivo, sotto la guida di Jurij Andreevic Morozov, quello che è ritenuto esser stato il più grande allenatore di calcio dell’Unione Sovietica, inizia la propria trasformazione di ruolo, arrivando a ricoprire anche la posizione di attaccante. Al suo primo anno tra i professionisti viene premiato come miglior giocatore del campionato, proprio per esaltare la sua duttilità tattica: Morozov lo schiera esterno, dietro le punte e spesso, come detto, anche da centravanti. Già in quegli anni a colpire è la sua agilità, supportata da un’altezza inferiore alla media degli altri giocatori (172 cm) e un peso che gli permetteva di sgusciare rapidamente, fruire di un dribbling rapido ed efficace, ma allo stesso in grado di tiri potenti. Le dieci presenze che al suo primo anno gli vengono concesse gli bastano per farsi notare e apprezzare da tutti, in Russia, e anche da chi ha iniziato a vederlo debuttare, a soli 21 anni, in Coppa Uefa.

Già nel 2001 Morozov non può più fare a meno di lui e lo schiera titolare per l’intera stagione, riuscendo a portare lo Zenit al terzo posto in classifica, alle spalle dello Spartak e della Lokomovit Mosca, che vincerà l’anno successivo la Prem’er Liga. È, però, il 2002 l’anno della consacrazione a tutti gli effetti in patria, perché Oleg Romancev, commissario tecnico della Russia che sta preparando la qualificazione al campionato del mondo di quell’anno, decide di convocare Arshavin in nazionale: il debutto avviene nell’amichevole contro la Bielorussia, il 17 maggio, ma nonostante il suo essersi messo in mostra in una partita deludente sotto il piano del risultato, Romancev decide di non portare con sé Andreij ai Mondiali. La storia con la Nazionale inizia in maniera poco chiara, ma ciò che è sotto gli occhi di tutti è che il talento di Arshavin, fuori dai confini di San Pietroburgo, dovrà attendere molto prima di sbocciare in maniera definitiva: con la nazionale continua a disputare solo amichevoli, ma per lui le qualificazioni agli Europei sono off-limits. Trascorrono, infatti, due anni, fino al 2004, prima di poter iniziare ad avere una continuità tale che permetta al fantasista russo di caricarsi sulle spalle quella che diventerà, poi, la sua squadra. La Russia manca la qualificazione ai Mondiali del 2006, nonostante i cinque gol che Arshavin segna contro Lussemburgo, Portogallo, Estonia e Lettonia (uno all’andata e uno al ritorno). Mentre, quindi, nel campionato russo lo Zenit cede il passo alla CSKA Mosca, che nel 2003 gli strappa il titolo per appena tre punti, arriviamo alla stagione 2007, quella della definitiva consacrazione.

Sulla panchina, da allenatore, c’è Dick Advocaat, arrivato nel 2006 e reduce da un quarto posto in campionato: con la volontà di fare la storia, il tecnico olandese si affida ovviamente ad Andrej Arshavin e a Pavel Pogrebnjak, dando vita a un testa a testa con lo Spartak Mosca, in cerca del suo decimo campionato, che soltanto alla ventiquattresima giornata spinge lo Zenit in vetta, da capolista solitaria. Da quel momento Advocaat non molla più il primo posto ed entra nella storia dello Zenit, vincendo il primo campionato russo e il primo grande trofeo dal 1984, anno in cui la società aveva trionfato nel campionato dell’Unione Sovietica. Con la vittoria in tasca, Advocaat porta anche la squadra ai gironi della Champions League 2008/2009, inaugurando un periodo florido per la società di San Pietroburgo e per Arshavin, tra i principali fautori di questo successo.

L’11 novembre 2007, lo Zenit diventa così la seconda squadra non di Mosca a vincere il campionato, dopo l’Alania Vladikavkaz nel 1995, ma soprattutto Arshavin, che scende in campo per tutte e 30 le partite, segnando 10 gol e fornendo 11 assist, viene anche premiato come miglior attaccante, entrando nella top11 del torneo. Nel frattempo, però, lo Zenit ha da difendere la propria posizione europea, perché Advocaat, archiviato il campionato, riversa le proprie attenzioni sulla Coppa Uefa. L’avventura nel girone non è roboante, perché la sua squadra si qualifica alla fase finale arrivando terza nel gruppo A, alle spalle di Everton e Norimberga, con appena un punto di vantaggio sull’AZ Alkmaar: lo Zenit è un diesel, carbura lentamente, perché nel derby nazionale con lo Spartak Mosca, ai sedicesimi, trionfa, così come contro l’Olympique Marsiglia e il Bayer Leverkusen ai quarti di finale, con un secco 4-1 all’andata. In semifinale Advocaat riesce a regolare anche il Bayern Monaco, con un pirotecnico 4-0 al ritorno, senza Arshavin in campo, tenuto in caldo per la finale. Dall’altro lato arrivano i Rangers, che superano la Fiorentina di Cesare Prandelli (e di Vieri, Santana, Pazzini e Mutu) ai calci di rigore.

Sul palcoscenico dell’Old Trafford di Manchester, il 14 maggio del 2008, Dick Advocaat porta lo Zenit a sfidare i Rangers, un avversario che bada più a far giocare male l’avversario che a costruire qualcosa di affascinante da vedere: nel primo tempo lo Zenit si fa sorprendere, poi nella ripresa al 72’ Denisov sblocca la gara, raccogliendo un ottimo filtrante che buca le maglie scozzesi. I Rangers provano a trovare, a questo punto, il pareggio, ma in pieno recupero Zyrianov chiude la partita con il 2-0: Michel Platini consegna la Coppa nelle mani di Tymoschuk, capitano dello Zenit, e Arshavin, che nelle azioni dei due gol ci entra e lo fa in maniera decisiva, si gode il palcoscenico europeo, ripetendosi poi appena tre mesi dopo. L’avversario stavolta è il Manchester United, ma il palcoscenico è lo stadio Luis II di Montecarlo, per la Supercoppa Uefa: i vincitori della Champions contro quelli della Coppa Uefa. E se Ferguson, da scozzese, vuole provare a vendicare i Rangers, dall’altro lato Advocaat vuole continuare a fare la storia: manca Cristiano Ronaldo, la preparazione dello Zenit è più avanti, essendo già a metà del campionato del 2008, mentre in Premier League si gioca da appena tre giornate, ma il calcio veloce e aggressivo dei russi ha la meglio. Non serve a niente Tevez, perché il vantaggio è firmato da Pavel Pogrebnyak, che dopo aver saltato la finale per squalifica si riprende il suo posto decisivo. Il raddoppio arriva poi nel secondo tempo, con Arshavin che semina il panico nella difesa dei Red Devils e Danny, acquistato dalla Dinamo Mosca da pochi giorni per 30 milioni di euro, fa il 2-0, superando Ferdinand in scioltezza. A nulla serve il 2-1 di Vidic, perché la festa a Montecarlo si colora di russo, con lo Zenit che nel 2008 legittima ancora di più lo strapotere di una nazione che inizia a farsi vedere.

Perché in quei tre mesi che trascorrono dalla finale di Coppa Uefa e la Supercoppa Uefa, Arshavin guida la Russia agli Europei del 2008. Il commissario tecnico è Guus Hiddink, costretto a fare a meno del suo fantasista per le prime due partite, squalificato dopo un’espulsione rimediata in amichevole. Poi, dalla terza giornata, con la fascia al braccio, Andrej scende in pista. Ai quarti di finali è decisivo in ogni sua giocata, servendo gli assist per i primi due gol e segnando poi il 3-1 decisivo contro i Paesi Bassi nel secondo tempo supplementare, avendo la meglio su una delle squadre favorite per la vittoria finale. A condannare il cammino, quell’anno, è la Spagna, che con il suo 3-0 in semifinale va a prendersi la finale che poi vincerà, rimandando la Russia al gradino più basso del podio, il terzo, per un risultato che però è storico. Lo stato di grazia continua, perché quel 2008 si chiude con la vittoria anche della Supercoppa di Russia e con il sesto posto nella classifica per il Pallone d’oro: un talento così, in Russia, non lo vedevano da tempo.

Arshavin non fa in tempo a godersi altro in patria, perché il 2 febbraio del 2009, dopo aver vinto i due trofei internazionali con lo Zenit, è l’Arsenal ad avere la meglio su tutte le altre società europee che inseguono il talento: ai Gunners costa 20 milioni di euro, ma l’investimento è sul futuro, non potendolo schierare in Champions League. È la cifra più alta mai spesa dalla squadra londinese fino a quel momento per un giocatore, che scende in campo solo in Premier League, ma si fa subito riconoscere dai fan, perché Arshavin non è una meteora: è un talento puro. Il 21 aprile del 2009, due mesi dopo il suo arrivo in Inghilterra, da un lato si schiera il Liverpool, dall’altro sembra che Arsene Wenger schieri soltanto Andrej. Il pirotecnico incontro finisce 4-4, con il poker di Arshavin, che non riesce a essere contenuto: il primo gol lo fa al 36’, con un sinistro potentissimo che si insacca sotto la traversa. L’Arsenal ha la testa alla Champions League, perché in semifinale c’è il Manchester United da affrontare, ma Arshavin quella partita non può giocarla, quindi non si risparmia: al 67’ ruba palla ad Arbeloa e con il destro supera Reina: è il 2-2. Tre minuti dopo Fabio Aurelio sbaglia il rinvio, l’attaccante russo recupera palla e di destro fa il 3-2 per i Gunners. Torres gli risponde con un nuovo pareggio, ma al 90’ Walcott, da poco entrato, spinge il contropiede che Arshavin deve chiudere con il suo sinistro per il 4-3 e per il suo poker personale: nel recupero Benayoun fa il 4-4 finale, ma la Kop ha appena osservato il talento russo più puro del calcio moderno.

La storia di Arshavin, però, da quel momento subisce un improvviso calo, qualcuno dirà a causa di un carattere che si sposa molto male con Wenger. Il tecnico francese inizia a dargli poco spazio, nonostante il suo talento, e nel frattempo la Russia manca la qualificazione ai Mondiali del 2010: abituati a essere protagonisti e a quel terzo posto nella competizione europea, i tifosi spingono Arshavin a dover dare di più, sentimento che non fa altro che danneggiare l’attaccante. Qualcun altro dirà che il successo aveva scosso molto l’ambiente familiare del giocatore russo, che arriva al divorzio con la prima moglie: l’Arsenal decide, così, di mandarlo in prestito allo Zenit a metà stagione, nel gennaio del 2012, in tempo per vincere il suo secondo campionato russo con dieci presenze e tre gol. Tornato a Londra, dopo un fallimentare Euro 2012 finito ai gironi, Wenger gli concede solo una passerella di sette presenze in Premier e due in Champions League, senza nemmeno un gol: il suo contratto va in scadenza e nel 2013 firma un biennale con lo Zenit, tornando in Russia. È il segno della sconfitta, per una carriera internazionale che dopo un incredibile scoppio era già terminata, perché la Gazprom lo riporta in squadra solo per un’operazione mediatica.

Vince comunque il terzo campionato russo con lo Zenit, anche se non più da protagonista, per una rottura con Villas-Boas, che sostituisce Spalletti a San Pietroburgo. A 34 anni, per lui, che ha deciso di non dedicarsi più al calcio in maniera seria, arriva la chiamata del Kuban Krasnodar, che lo prende da svincolato: firma un accordo annuale nel luglio del 2015, ma a febbraio in maniera consensuale si arriva alla separazione. D’altronde Arshavin inizia a far parlare di sé più per le scorribande fuori dal campo che dentro: nel 2016, uscito da un night club, affitta un cavallo e torna a casa cavalcandolo, visibilmente ubriaco. L’episodio fa discutere, viene riportato anche nell’autobiografia del giocatore, e la sua carriera giunge al punto finale della parabola. Nel marzo del 2016 l’ultimo capitolo: l’FC Kairat lo ingaggia per un anno, permettendogli di vincere la Premier League del Kazakistan e il premio di giocatore del mese di luglio, così come quello di settembre. Nel nuovo campionato, nel quale si destreggia con una qualità superiore alla media, riesce a vincere anche la Supercoppa e il premio di giocatore dell’anno. Resta lì per due anni, finché il 3 dicembre del 2018 Andrej Arshavin, all’età di 38 anni, non decide di chiudere con il calcio giocato.

La Russia lo porterà nel cuore e nella storia per quello che ha realizzato, per i successi che ha ottenuto, stessa cosa farà lo Zenit e altrettanto faranno gli appassionati di calcio, che nel vedere lo strapotere avanzante della Russia non potranno non ricordare le gesta di quel talento che sgusciava tra le maglie avversarie e si destreggiava come un folletto in campo.