Andre Silva non si ferma più: trascinatore dell'Eintracht

Il portoghese, ancora di proprietà del Milan, ha segnato quattro reti negli ultimi cinque incontri: in rete anche contro il Werder Brema.

Haaland, Lewandowski, Werner. Si sfidano a suon di goal in questa seconda fase della i grandi cannonieri del campionato tedesco. Nonostante i mesi in quarantena, per loro non è cambiato praticamente nulla: davanti al portiere, in area e fuori da essa, sono ancora devastanti. Insieme a loro però c'è anche un altro bomber in continua ascesa: Andrè Silva.

L'attaccante portoghese, ancora di proprietà del , è tra i migliori interpreti della Bundesliga nelle ultime gare. L' Francoforte non è partito benissimo dal ritorno in campo, rimediando due sconfitte, per poi riprendersi pian piano con un pareggio e due vittorie. Tutte firmate Silva.

Contro il , nel recupero di Bundesliga andato in scena oggi, Andrè Silva ha guidato l'Eintracht ad una vittoria fondamentale in chiave europea, di fatto siglando il suo terzo goal consecutivo e il quarto nelle ultime cinque gare. Mostrando quelle qualità che il Milan si è sempre aspettato da lui.

Otto goal in venti presenze tedesche per Andrè Silva, riuscito a sbocciare in primavera. Autore di un grande avvio, come del resto aveva fatto a , l'ex era finito in una spirale di prestazioni deludenti e scelte tecniche che l'hanno portato spesso in panchina.

Ora l'Eintracht se lo coccola, pensando già al futuro: in programma il riscatto del giocatore, con Rebic, che prima dello stop per coronavirus stava cominciando a rendersi protagonista al Milan, visto e considerando come lo stesso Andrè Silva desideri rimanere in .

Il classe 1995, venticinque anni a novembre, non l'ha del resto mai nascosto:

"Qui mi sento trattato bene e ho tante ragioni per voler rimanere".

Sembra aver trovato la sua dimensione, la Bundesliga. Così da lottare seriamente per i primi posti della classifica marcatori nel prossimo futuro.