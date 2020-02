André Silva non pensa al Milan: "Voglio rimanere in Bundesliga anche alla fine del prestito"

André Silva potrebbe rimanere in Bundesliga, all'Eintracht Francoforte, al termine dei due anni in prestito: "Adoro giocare qui, mi trovo bene".

Nonostante un bottino non eccezionale, con solo 5 goal nelle prime 18 partite, André Silva sta provando a imporsi nel calcio tedesco gara dopo gara. E ha iniziato il mese di febbraio con il piede giusto: due goal nelle ultime due partite contro , in DFB-Pokal, e in .

L’attaccante portoghese gioca con l’ Francoforte, ma il suo cartellino è ancora di proprietà del . Il prestito scadrà nell’estate 2021. Nel futuro però l’ex si vede ancora in , come ha rivelato al sito ufficiale della Bundesliga.

"Se mi immagino di rimanere in Bundesliga al termine del prestito? Certo, sicuramente, perché adoro giocare qui. Mi trovo bene, anche se all'inizio è stato difficile ambientarmi. Credo che sia più facile rimanere in una squadra per più tempo. Sono felice di avere questa opportunità".

Il passato difficile in rossonero sembra già dimenticato grazie anche all'ambientamento a Francoforte. L’Eintracht è la quarta squadra in 4 anni, in 4 campionati diversi: Porto in , Milan in , in e ora la Germania con le ‘Aquile’.