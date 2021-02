André Silva ora è super: in Bundesliga solo Lewandowski segna più di lui

André Silva sta vivendo l’annata della sua definitiva consacrazione. Voci di mercato adesso lo vogliono anche nel mirino dell’Atletico Madrid.

Quando il Milan l’ha prelevato dal Porto nell’estate del 2017 a fronte di un esborso da circa 35 milioni di euro, sono stati in molti a pensare che quello messo a segno dai rossoneri fosse un vero e proprio colpo di mercato.

Assicurandosi André Silva infatti, il club meneghino aveva rafforzato il suo reparto offensivo con quello che allora era considerato uno degli attaccanti più talentuosi dell’intero panorama calcistico europeo.

La giovane punta lusitana in realtà ha faticato più del previsto ad adattarsi al calcio italiano, tanto che nella stagione successiva è stato prestato al Siviglia e in quella dopo ancora si è trasferito all’ Eintracht , club che ha settembre ha prelevato il suo cartellino a titolo definitivo.

A 25 anni André Silva sta ora vivendo l’annata della definitiva consacrazione. Dopo aver già segnato 12 goal in 25 partite nella sua prima annata in Bundesliga, in quella attuale si sta imponendo come uno dei giocatori più letali in assoluto.

Andando a segno domenica nel 3-1 contro l’Hoffenheim è salito a quota otto goal solo dall’inizio del 2021, mentre se si guarda il computo complessivo delle sue ultime venti partite giocate, il numero di reti sale addirittura a diciassette.

A confermare il suo straordinario stato di forma, la classifica dei cannonieri della Bundesliga che lo vede alle spalle del solo Lewandowski (24 goal in 19 presenze) e avanti, con le sue 17 reti in 19 partite, ad Haaland (14 goal in 15 presenze), ovvero uno dei più grandi talenti al mondo.

Le imprese di André Silva non sono passate inosservate nel resto d’Europa ed anzi, secondo quanto riportato dalla ‘Bild’ il suo nome sarebbe finito nel mirino dell’ Atletico Madrid .

L’Eintracht vorrebbe trattenere il suo nuovo gioiello, ma in caso di mancata qualificazione alla Champions League (la compagine di Francoforte è attualmente quarta in classifica in Bundesliga) una cessione si farebbe più che possibile.

La valutazione del cartellino di André Silva , è tornata a superare abbondantemente la soglia dei 30 milioni di euro, e per lui non mancherebbero gli estimatori anche in Premier League.