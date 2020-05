André Gomes rivela: "Non avevo le scarpe al primo allenamento con il Barcellona"

In un'intervista a 'Eleven Sports', André Gomes ha ricordato il primo allenamento con il Barcellona: "Busquets mi ha prestato le scarpe".

André Gomes nel 2016 fu uno dei nomi più discussi in sede di calciomercato: alla fine in mezzo a tante pretendenti, fu il a strapparlo al per la "modica" cifra di 35 milioni di euro più 20 di bonus.

E oggi, a distanza di anni, ai microfoni di 'Eleven Sports', André Gomes rivela e ricorda il suo primo allenamento con il Barcellona dopo una lunghissima trattativa.

"Nel mio primo giorno di allenamento con il Barcellona, a causa di un malinteso, non avevo sparpette con cui giocare. Busquets ha dovuto prestarmi le sue. Essere al Barça è stato il punto più alto della mia carriera. Sono molto grato al club. Ovunque vada, porto con me gli insegnamenti di quel periodo".

André Gomes tra l'altro è uno dei pochi giocatori al mondo ad aver giocato sia con Messi che con Cristiano Ronaldo.