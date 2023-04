Anderton si ritira a 26 anni: lascia il calcio per continuare la lotta all'osteosarcoma

Il 26enne annuncia il ritiro con un lungo messaggio d'addio sui social: a dicembre ha iniziato il ciclo di chemioterapie contro l’osteosarcoma.

Nick Anderton lascia il calcio professionistico. Il terzino del Bristol Rovers, che domani festeggia 27 anni, ha annunciato il ritiro attraverso un lungo messaggio social.

Il calciatore inglese sta lottando dalla scorsa estate con l’osteosarcoma, una rara forma di tumore alle ossa.

Scoperto a luglio scorso durante un controllo per quello che sembrava un normale infortunio alla gamba, Anderton si è sottoposto prima ad un intervento chirurgico e poi ha iniziato a dicembre un ciclo di chemioterapie.

L'ex difensore di Blackpool, Carlisle United, Accrington Stanley e Barrow ha confermato la decisione di ritirarsi dal calcio giocato per continuare le cure e la lotta contro l'ospite indesiderato.

"Ho avuto sei mesi di tempo per preparare un discorso da fare in questo momento e ancora non so cosa dire. È stato estremamente difficile arrivare a questa conclusione, ma ho deciso che oggi è il giorno di annunciare che all'età di 26 anni devo ritirarmi dal calcio professionistico a causa di un'operazione che ho subito nell'ottobre 2022 per rimuovere un tumore canceroso dal mio femore destro. Ciò ha comportato una sostituzione completa del ginocchio e la sostituzione di altri 12 centimetri del mio femore. C'era ottimismo sul fatto che sarei tornato giocare dopo l’operazione e la fase di riabilitazione pianificata, ma un esame cinque giorni prima ha cambiato i piani costringendo i medici a sostituire l’intera articolazione.

"Ripensando agli ultimi 10 anni, non ho altro che bei ricordi. Ringrazio per l’opportunità tutti i club che ho rappresentato. A tutti gli allenatori con cui ho lavorato dico grazie per il tempo che hanno investito su di me. A tutti i giocatori con cui ho condiviso lo spogliatoio e tutti i giocatori con cui ho giocato contro in campo, grazie. È stato un vero piacere.

Un enorme grazie a ogni singola persona che ha inviato messaggi. Le vostre parole gentili e il supporto alla mia famiglia durante questo viaggio sono stati incredibili e non potremmo mai ringraziarvi abbastanza. Mi ha dato ancor più motivazione nel continuare a combattere. Grazie, Nick”.

Dopo la notizia della malattia di Anderton, il Bristol Rovers si attivato con diverse iniziative. La sua maglia numero 16 è appesa nello spogliatoio prima di ogni partita, mentre i tifosi fanno un minuto di applausi al minuto 16 nelle partite casalinghe in questa stagione. A gennaio scorso tutti i componenti della squadra hanno tagliato completamente i capelli in segno di vicinanza ad Anderton. Senza dimenticare le iniziative dei tifosi come le sette maratone in sette giorni di Nik Week. Inoltre è stata avviata una raccolta fondi che finora ha portato in dote 46mila sterline.

Una serie di attività che hanno come scopo quello di aiutare Nick Anderton. Il classe 1996 si ferma. Uno stop necessario per continuare la lotta contro l’osteosarcoma.