Anderlecht, Nasri c'è: ufficiale il colpo messo a segno dal club belga

A 32 anni Samir Nasri inizia una nuova avventura nel suo quinto campionato diverso. Dopo aver giocato in , , e , il centrocampista francese si trasferisce in dove vestirà la maglia dell’.

A confermare il trovato accordo è stato il club biancomalva attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Il Pericolo Principe è arrivato al Parc! L’ex nazionale francese, Samir Nasri ha firmato oggi un contratto di un anno con opzione per la stagione successiva con l’RSC Anderlecht. Il contratto che legava Nasri al era giunto al termine e quindi si riunirà con il suo ex compagno di squadra al , Vincent Kompany. Dopo Kompany e Vlap, Samir Nasri rappresenta il nostro terzo movimento in entrata”.