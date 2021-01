Ancora Neymar contro Alvaro Gonzalez: "Ti ho reso famoso", "Vivrai nell'ombra di Pelè"

Pesantissimo scontro sui social tra Neymar e Alvaro Gonzalez dopo PSG-Marsiglia: "I miei genitori mi hanno insegnato a buttare la spazzatura".

Secondo capitolo dello scontro tra Neymar e Alvaro Gonzalez dopo le presunte offese razziste del difensore spagnolo nel corso dell'ultimo - , non punite però dalla federazione.

I due si sono ritrovati l'uno di fronte l'altro nella Supercoppa di e Neymar ha festeggiato la vittoria pubblicando un tweet provocatorio indirizzato proprio ad Alvaro Gonzalez.

Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021

Il difensore del Marsiglia ha risposto per le rime, pubblicando a sua volta una foto di un brutto fallo ai danni di Neymar con tanto di eloquente descrizione: "I miei genitori mi hanno insegnato a portare fuori la spazzatura".

"Ma non ti hanno insegnato a vincere trofei", ha replicato Neymar con un altro tweet. Alvaro allora ha messo in mezzo pure Pelè: "Vivrai per sempre nella sua ombra". Ma Neymar ha avuto ancora la risposta pronta: "E tu nella mia - ha scritto infine il brasiliano - ti ho reso famoso".

Uno scontro social che ovviamente è stato condiviso da migliaia di utenti su Twitter. E non è detto che sia l'ultimo. C'è infatti ancora almeno un altro Classique da giocare...