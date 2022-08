Ancora Insigne, ancora Bernardeschi: Toronto vince 2-0 a Charlotte

I canadesi tornano al successo grazie alle reti dei due italiani nella ripresa: la sblocca Insigne, poi Bernardeschi la chiude con un gran mancino.

Dopo la il pareggio contro New England e la sconfitta contro l'Inter Miami di Higuain, Toronto ritrova la via dei tre punti in MLS vincendo 2-0 in casa di Charlotte.

Al 'Bank of America Stadium', i canadesi hanno risolto la gara nella ripresa, ancora una volta grazie ai sigilli delle proprie stelle: Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi.

L'ex attaccante del Napoli ha sbloccato il match al 49' con una girata volante - su corner pennellato proprio da Bernardeschi - che ha beffato il poco reattivo Kahlina.

A venti dal traguardo, invece, l'ex Juventus in maglia numero 10 si è messo in proprio firmando il 2-0 con un meraviglioso sinistro a giro dal vertice dell'area che si è insaccato sul palo più lontano.

Per Insigne si tratta del quarto goal in sette partite, mentre Bernardeschi ha griffato il suo quinto centro in altrettante gare.

Toronto torna dunque a vincere e in classifica rilancia le proprie ambizioni playoff. La squadra allenata da Bob Bradley sale a quota 33 punti superando proprio Charlotte al decimo posto e portandosi a -3 dal settimo occupato da Columbus.

Dal canto suo, Toronto ha disputato due partite in più rispetto all'attuale settima forza della Eastern Conference, ma la speranza di centrare una clamorosa qualificazione - che fino a pochi mesi fa sembrava pura utopia - rimane ancora intatta.