Anche Ronaldo si adatta: è Georgina a tagliargli i capelli a casa

Cristiano Ronaldo si trova ancora in Portogallo, isolato a casa come tutti. Georgina gli taglia i capelli e lui esulta con il classico "siuu".

Ad uno come Cristiano Ronaldo starà sicuramente mancando tantissimo il calcio, ma come tutti è a casa sua ed aspetta il momento del ritorno in campo. Ma sappiamo che il calciatore della è anche uno che cura particolarmente il suo aspetto fisico, soprattutto i capelli.

E quindi in questo momento generale di quarantena, con nessun parrucchiere disponibile, come si arrangia il campione portoghese? Semplice: è la compagna Georgina Rodriguez a tagliare i capelli all'attaccante della Juventus.

Come si vede dal video pubblicato sui suoi canali social, Cristiano Ronaldo è seduto come se fosse dal parrucchiere, mentre Georgina passa la macchinetta per tagliare i capelli sulla testa di CR7.

La faccia del giocatore è un misto tra preoccupazione e divertimento, ma a fine video esplode nel classico "siuu" come se stesse esultando dopo aver fatto un goal. Anche le star mondiali si adattano a casa come possono in questo periodo...