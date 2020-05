Anche la Serie B verso la ripartenza: possibile nuovo via il 23 giugno

Tutti i club concordi: la stagione sarà conclusa in campo. Termine fissato per il 20 agosto, alcune squadre si stanno già allenando.

Non soltanto la . Anche la Serie B si prepara al ritorno in campo a giugno. secondo il 'Corriere dello Sport' esiste già anche una data per la ripresa ufficiale delle partite: il 23 giugno.

Si tratterebbe di una via di mezzo, visto che all'inizio si discuteva su un ritorno il 20 o il 27. Già fissata anche la conclusione del campionato, il 20 agosto, dopo le dieci giornate che mancano e i cinque slot necessari per disputare playoff e playout.

Tutti i club di B, dopo l'iniziale incertezza, avrebbero fatto fronte unito per permettere al campionato di concludersi in campo, nel rispetto del merito sportivo e senza scatenare polemiche per un eventuale congelamento della classifica.

Altre squadre

Chiave, ovviamente, anche il motivo economico: in un momento di crisi i club sono stati concordi sul fatto che gli introiti da sponsor e diritti fossero essenziali per non annegare.

Alcune squadre sono già tornate ad allenarsi, per altre invece sarà decisiva settimana prossima. Qualcuno ha già anche iniziato ad effettuare i tamponi, più altri test nei giorni prossimi, nel rispetto del protocollo.