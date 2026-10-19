«Anche Jürgen Klopp dovrebbe vederlo!» Matthäus auspica il ritorno di una stella della nazionale tedesca messa da parte

Per Lothar Matthäus, Jürgen Klopp deve assolutamente prendere in considerazione il ritorno di Füllkrug in nazionale. Perché Füllkrug «è un bravo ragazzo», «è benvoluto» e, soprattutto, perché «segna, fa gol, più di chiunque altro. Se questi non sono argomenti», ha detto Matthäus durante un evento del suo sponsor Interwetten, facendo riferimento anche alle difficoltà degli altri attaccanti a disposizione della Germania.

«Naturalmente ci manca questo centravanti. Parliamo sempre di giovani giocatori. Ma l’unico che convince con i gol e offre argomenti a suo favore è Niclas Füllkrug», ha chiarito il primatista di presenze con la nazionale tedesca. Per lui Kai Havertz, che ha lasciato nuovamente il ritiro per infortunio, non è un vero centravanti; Tim Kleindienst si è infortunato ancora al Borussia Mönchengladbach e Nick Woltemade «è alla ricerca della forma. Anche Jürgen Klopp dovrebbe accorgersene».

Woltemade ha segnato di recente il suo secondo gol per la Juventus, dove gioca in prestito, in Europa League, ma in campionato è ancora a secco. Ultimamente è finito più volte sul banco degli imputati della stampa italiana e al centro delle critiche, mentre la Vecchia Signora ha toccato un nuovo punto basso con il recente 0-3 contro la Lazio.

Probabilmente anche per questo Matthäus consiglia all’attaccante di tornare in Bundesliga.

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Perché Füllkrug ha saltato il Mondiale?

Secondo Matthäus, Füllkrug è soltanto «un buon giocatore nella media», ma nonostante l’età ormai avanzata (33 anni) potrebbe «dare una mano almeno fino all’Europeo».

Füllkrug è stato convocato l’ultima volta dalla nazionale tedesca all’inizio di settembre 2025. Dopo il suo trasferimento dal BVB al West Ham United, il fisico lo ha tradito fin troppo spesso. A causa di ricorrenti infortuni muscolari e di una persistente irritazione al tendine d’Achille, in un anno e mezzo ha disputato soltanto 29 partite ufficiali con gli Hammers (3 gol e 2 assist). Neppure il prestito al Milan ha portato la svolta sperata (20 partite, 1 gol), motivo per cui Füllkrug ha infine saltato il Mondiale della scorsa estate.

In seguito si è fatto prestare dal West Ham al Werder Brema, dove all’improvviso è tornato in forma smagliante. In sette partite ufficiali Füllkrug ha già segnato sette gol: di recente ha regalato al Werder due punti grazie a una doppietta contro il Paderborn e a un gol all’ultimo minuto a Dortmund.

Jürgen Klopp richiamerà Füllkrug nella nazionale tedesca?

Il 33enne, dal canto suo, non vuole saperne del dibattito sul suo ritorno in nazionale. Lo ha ribadito nel fine settimana. «Mi farebbe piacere, credo di essere sempre molto rispettoso con i media, se anche i media iniziassero a rispettarmi. E se ho detto 44 volte che non voglio parlarne, sarebbe bello non parlarne più», ha detto Füllkrug a DAZN.

Il suo allenatore Daniel Thioune ha intanto ricordato che Füllkrug è attualmente in testa alla classifica marcatori della Bundesliga insieme a Patrik Schick (Bayer Leverkusen) e che «se qualcuno è in testa alla classifica marcatori, allora non ha fatto poi molto di sbagliato». Naturalmente la decisione su un ritorno di Füllkrug spetta a Klopp, ma «se ha bisogno di gol, allora dovrebbe chiamarlo».

La prossima sosta per le nazionali è prevista a metà novembre, quando la Germania affronterà Serbia (13 novembre) e Paesi Bassi (16 novembre) in Nations League. Il direttore sportivo della federazione tedesca Rudi Völler si era recentemente mostrato aperto a un ritorno di Füllkrug.

«Di testa sa giocare, questo è un dato di fatto. Se segna gol del genere, sì, perché no?», aveva detto una settimana fa nel programma Doppelpass di Sport1: «Jürgen Klopp seguirà le prossime partite». Al tempo stesso, però, non bisogna «dimenticare che parliamo dell’Europeo tra due anni: allora sarà ancora più vecchio».

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Tresoldi, Pejcinovic, Brunner: la Germania non ha davvero un problema al centro dell’attacco?

Forse allora sarà già arrivato il momento dei giovani attaccanti. Tra loro spicca Nicolo Tresoldi, che di recente ha fatto parlare di sé segnando a raffica con il Bruges e con la nazionale tedesca Under 21 e stabilendo persino record in Champions League. L’italo-tedesco, tuttavia, vuole decidere per quale federazione giocare in futuro soltanto dopo l’Europeo Under 21 della prossima estate.

Dal punto di vista tedesco, oltre a Tresoldi, il futuro dovrebbe appartenere anche a Dzenan Pejcinovic e Younes Ebnoutalib. Pejcinovic, però, attraversa una vera crisi di forma dopo il trasferimento da 25 milioni di euro dal Wolfsburg allo Stoccarda e attende ancora il suo primo gol in Bundesliga con gli svevi. Ebnoutalib, invece, venerdì scorso è stato ancora una volta decisivo per l’Eintracht Francoforte. Attualmente il 23enne conta sei gol e due assist in sette partite ufficiali.

Ancora più in forma si è mostrato di recente Paris Brunner con il Monaco e con l’Under 21. Al debutto con la selezione giovanile ha subito segnato una doppietta; per i monegaschi, con sette gol in otto partite, è attualmente indispensabile.

Il problema dei centravanti in Germania che Matthäus vede oggi potrebbe dunque risolversi da solo nel prossimo futuro. Per il momento, però, la gerarchia degli attaccanti è chiara per Matthäus: «Havertz numero uno, poi Füllkrug come giocatore esperto. Puoi aggiungere Tresoldi per i gol che ha segnato».