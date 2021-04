Anche Ferrero contro Agnelli: "Se dovessi dire quello che penso..."

Tutti contro Andrea Agnelli. Gli appassionati e tifosi di calcio, ma anche la maggioranza dei presidenti di Serie A. Tra cui Urbano Cairo, durissimo nelle scorse ore, ma anche Massimo Ferrero, che a 'Radio Marte' ha espresso il proprio disappunto dopo gli avvenimenti degli ultimi giorni, tra la creazione improvvisa della Superlega e il suo successivo fallimento.

Sanzioni? Questa è la cosa che mi auguro. Ci penseranno gli organi competenti. E il danno non è nemmeno mio, è degli italiani. Il presidente della FIGC è una persona di spessore e vedrà quello che si potrà fare. Io rimango allibito, perché Andrea è una brava persona. Non so se sia stato trasportato da qualche idea".

Cos'ho detto in Lega? Che Agnelli è un genio. Le persone dovevano fargli un applauso. Perché Agnelli era all'assemblea di ieri? Hai buttato a mare il sogno degli italiani, perché sei lì? Cosa sei venuto a fare con quella faccia d'angelo, a prendere per il culo la gente?

"Io sono uno di quelli che hanno sempre votato contro Agnelli - le parole del patron della Sampdoria - In un momento così complicato fai una cosa del genere? Non ho parole. Se dovessi dire quello che penso, vi censurerebbero la radio.

L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha invece utilizzato toni più morbidi durante la conferenza stampa organizzata per il rinnovo della partnership con Brembo:

"L'Atalanta sostiene la meritocrazia. Ma non abbiamo mai chiesto l'esclusione di Milan, Inter e Juventus dalla Serie A: questi club devono assolutamente far parte del campionato. Se sono deluso? Questa deve essere un'opportunità, uno scossone. Il calcio italiano deve migliorare.

Penalizzazioni? Errare è umano e l'errore credo sia stato evidente, ma i club stanno tornando sui propri passi. La Serie A ha bisogno di Milan, Inter e Juventus per essere competitiva, così come dell'Atalanta o del Benevento. Tutti meritano rispetto.

Se Agnelli si dimetterà? Penso di no, ognuno è libero di comportarsi come meglio crede. Non giudico l'operato di un altro presidente. Le parole sull'Atalanta in Champions League? Dopo averle dette aveva chiamato subito mio padre, si è scusato perché il concetto espresso era diverso. Ma la Superlega è sbagliata nei principi. Il calcio è meritocratico".