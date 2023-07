Anche Fabinho verso l'Arabia: il Liverpool lo esclude dal ritiro, addio a un passo

L'Al-Ittihad di Benzema e Kanté in pressing sul centrocampista: offerta da 40 milioni di sterline (più di 46 milioni di euro) e addio vicino.

Anche Fabinho è pronto a volare in Arabia Saudita. Il centrocampista brasiliano è vicino all'Al-Ittihad, che dopo aver strappato Benzema al Real Madrid e Kanté al Chelsea continua a far spesa in Europa. Il prossimo colpo potrebbe nuovamente arrivare dalla Premier League.

I sauditi hanno offerto 40 milioni di sterline (poco più di 46 milioni di euro) al Liverpool per Fabinho e l'affare sembra già in dirittura d'arrivo, tant'è che il classe 1994 non partirà con i compagni per la Germania, dove i Reds svolgeranno parte della preparazione.

La squadra di Jürgen Klopp trascorrerà 10 giorni nel Baden-Württemberg per la seconda fase della pre-season, giocando due amichevoli contro il Karlsruher SC e il Greuther Furth.

Partite che, dunque, Fabinho non giocherà: dopo 138 partite e una bacheca ricca di trofei con il Liverpool, il brasiliano si appresta a traslocare in Saudi Pro League.