Ancelotti vede un Napoli da Champions: “Ha fatto un grande step, può vincere”

Carlo Ancelotti, in una lunga intervista rilasciata a DAZN, spiega: “Il Napoli aveva perso fiducia in me, giusto chiuderla subito”.

E’ uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio e, dopo aver stabilito il record di quattro Champions League vinte, adesso punta con il suo Real Madrid a metterne in cascina una quinta (sarebbe la terza alla guida dei Blancos). Carlo Ancelotti si è raccontato ai microfoni di ‘DAZN’ nella prima puntata del 2023 di ‘Linea Diletta’ ed ha svelato che, nonostante la grandissima esperienza maturata, continua a soffrire prima di ogni partita”. “Sento sempre la tensione prima di una partita, è rimasto tutto uguale. Le sensazioni sono sempre le stesse, non ci sono partite che preoccupano meno. Ho anche scritto in un quaderno cosa si prova prima di una partita: la solitudine dell’allenatore, i pensieri negativi, il malessere fisico, non si riesce a dormire. Nelle ore prima delle partita sei praticamente da solo e non arrivano mai pensieri positivi. E’ un malessere che finisce con l’inizio della partita e che poi aumenta o diminuisce a seconda del risultato”. Il tecnico di Reggiolo ha spiegato qual è la differenza tra il Real Madrid e gli altri club ed ha svelato di sentirsi per metà milanista e per metà tifoso dei Blancos. “Il Real Madrid ha creato il suo alone dopo la guerra vincendo cinque Coppe dei Campioni di fila ed è un qualcosa che è rimasto nel tempo. E’ un club che conserva valori importanti, è un’esperienza da vivere. Qui si tiene viva la storia anche con i giocatori, ama coloro che qui sono diventate delle leggende. Io sono milanista e madridista, cinquanta e cinquanta. Sono le due società alle quali mi sono legato di più: al Milan perché ci ho giocato e lo allenato, al Real Madrid perché rappresenta il massimo nel mondo del calcio”. Ancelotti ha svelato qual è uno dei suoi segreti. “La pazienza è la qualità migliore che ho. Se non ce l’hai, nella posizione che ho io, si rischia di litigare tutti i giorni. La pazienza è il salvavita in questo mondo. E’ un qualcosa di genetico, è parte del carattere che ho formato con le persone che mi sono state vicino. Non ho mai avuto vicino gente agitata, anche i genitori, la maestra, i professori ed il primo allenatore sono stati molto pazienti. Forse esserlo anche troppo è un mio limite, ma sono così. Sono la stessa persona della Reggiana, ma sono migliorato come allenatore grazie alle esperienze che ho fatto”. Nel corso della sua straordinaria carriera ha allenato alcuni tra i più forti giocatori del pianeta. “Ne ho allenati tanti, mi mancano Totti e Messi tra le figurine. E’ stato un bellissimo viaggio, non c’è solo il calciatore, parliamo sempre di ragazzi molto giovani con i loro problemi. Dietro c’è un mondo, sono persone di una generazione diversa dalla mia con problemi diversi da quelli che avevo io. Non sono un generale, la relazione si costruisce con il carattere che hai. A volte non essere autoritario può essere un limite, ma non è il mio modo di fare. La frusta bisogna saperla usare”. Tra i giocatori che ci sono oggi nel suo Real Madrid c’è anche la stella brasiliana Vinicius. “Vinicius è fortissimo, è un talento incredibile. Al di là della tecnica brasiliana, ha una potere fisico straordinario. E’ instancabile e infatti la differenza la fa soprattutto nelle fasi finali delle partite. In Spagna non lo trattano benissimo, ma lui è sempre molto focalizzato. Non dico che farà la storia, ma nei prossimi dieci anni sarà tra i più forti”. Gli anni del Real dei Galacticos sono lontani, ma secondo Ancelotti quello di oggi è anche più forte. “Il gruppo dei Galacticos non ha avuto tanto successo, questo invece ha fatto ciò che nessuno aveva fatto prima. Modric, Kroos, Carvajal, Benzema, Nacho, Cristiano Ronaldo, Marcelo, Bale e Casemiro hanno fatto la storia. Parliamo di giocatori che non hanno un grande ego e questa si è rivelata essere una fortuna per il Real. E’ stata la chiave per il successo dell’anno scorso”. Il calcio italiano è tornato a togliersi soddisfazioni in Europa. “La scuola italiana a livello difensivo è ancora la migliore. Il calcio italiano sta vivendo delle difficoltà con la Nazionale e a causa dei problemi economici, ma è riuscito a portare tre squadre nei quarti di Champions. Sembra incredibile, ma è così. Ci sono anche Roma e Fiorentina, il calcio italiano è ben rappresentato in Europa”. Iker Casillas, in un’intervista a DAZN, ha parlato di Ancelotti come del tecnico ideale per il Real Madrid. “Mi fa piacere che Casillas abbia detto che sono l’allenatore giusto per il Real Madrid. Ora il grande obiettivo è arrivare in finale di Champions, poi una volta che lo fai con il Real è più facile che la vinci piuttosto che la perdi”. Casillas ha anche pronosticato la sua finale di Champions: Real Madrid-Napoli. “Ci sta, il Napoli sta facendo benissimo. Tra me ed il Napoli è successo quello che capita spesso nel calcio, ovvero che la società che ti ha assunto due anni prima ha perso fiducia nelle tue capacità. Quando accade è giusto chiudere ed è la cosa che io ed il Napoli abbiamo fatto meglio. Bisogna chiudere il più in fretta possibile”. Anche secondo Ancelotti il Napoli ha tutto per poter puntare a vincere la Champions League. “Il Napoli ha fatto un grande step cambiando le gerarchie dentro lo spogliatoio. Ha rinnovato l’ambiente con giocatori nuovi che hanno grandi stimoli. Ritengo poi che Spalletti sia un grande allenatore a livello tattico con grande esperienza e questo connubio ha portato il Napoli a vincere lo Scudetto. Se può vincere la Champions League? Sì può vincerla, così come possono farlo tutte e otto le squadre che sono nei quarti. Le altre squadre guarderanno vincere”. Da grande esperto di Champions, Ancelotti ha spiegato qual è il segreto per vincerne così tante. "Per vincere la Champions bisogna crederci, essere ottimisti e considerarsi i più forti. Quando il Real arriva ai quarti è molto pericoloso perché qui si respira la Champions League, è la storia che lo dice. Il ricordo dell'anno scorso è straordinario, vogliamo tornare a vivere quelle sensazioni". Infine i suoi obiettivi a breve termine. "Gli obiettivi adesso sono far bene in Champions e provare a restare al Real il più a lungo possibile. Qui si sta bene".

