Ancelotti riscrive la storia: primo allenatore a vincere quattro Champions League

Il tecnico del Real Madrid ha guidato i Blancos al successo al suo ritorno in Spagna, siglando un record assoluto nella storia del calcio.

"Cosa vuoi dirgli? Ha vinto quattro Champions League, è un grande campione, un grande allenatore": è emozionato, Davide. Ha sempre seguito suo padre nelle ultime esperienze lavorative, raccogliendo anche diverse critiche ingiuste. Lo ha visto piangere, in semifinale: lo ha abbracciato anche allo Stade de France, nella sera che consacra definitivamente Carlo Ancelotti, facendolo entrare nella storia.

Con buona pace di chi lo ha definito e continua a definirlo "fortunato": un allenatore che vince quattro Champions League nella sua carriera non può esserlo. Non è mai un caso quando riesci a guidare un gruppo, forte o meno che sia, al successo nella maggiore competizione per club d'Europa.

Ha silenziato, ancora una volta, le critiche che gli sono arrivate dopo ogni turno, praticamente dagli ottavi di finale in poi: da quando ha rimontato il PSG al Bernabeu, passando poi per la super gara contro il Chelsea e per il doppio confronto con il Manchester City.

E così aggiorna l'albo d'oro personale. Milan nel 2003 e nel 2007, Real Madrid nel 2014 e nel 2022. E un po', se vogliamo, chiude quel ciclo iniziato proprio con la "Decima" a Lisbona, lasciandosi alle spalle le avventure non proprio riuscitissime al Napoli e all'Everton. Ai microfoni di Sky Sport, il figlio Davide ha svelato un retroscena relativo al suo ritorno in Spagna.

"Si è proposto, ha detto: 'Guarda che se mi chiamate io ci sono'. Ed è andata così".

E' andata bene, benissimo, facendo leva sul solito grande gruppo che conosce già e gestendo anche i più giovani. Vincendo la Liga, siglando il record come primo allenatore a vincere i Top 5 campionati europei, e riportando il Real sul tetto d'Europa per la quattordicesima. La quarta personale: nessuno allenatore nella storia ci è mai riuscito, a parte lui. Fortunato chi?