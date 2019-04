Ancelotti 'scimmiotta' Allegri: mima al giornalista di Sky di stare zitto

E’ stato un dopo gara abbastanza teso quello di -. Se nel corso del 90’ non ci sono stati particolari episodi che hanno creato polemiche, al momento delle interviste dopo il triplice fischio finale gli animi si sono riscaldati non poco.

Ne sanno qualcosa Massimiliano Allegri e Lele Adani che, analizzando la partita, e più in generale l’andamento dei bianconeri negli ultimi tempi, hanno discusso in maniera piuttosto animata, con il tecnico che ha provato a zittire l’ex difensore.

“Io sono un pratico, non sono un teorico. Voi siete teorici. Tu sei il primo che legge libri e di calcio non sa niente. Non hai mai neanche allenato, ma cosa hai provato? Sei lì dietro e non sai niente. Ora parlo io e stai zitto”.