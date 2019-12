Ancelotti saluta il Napoli: "Grazie presidente per questa grande esperienza"

Carlo Ancelotti ringrazia il Napoli tramite i suoi profili social: "Grazie al presidente per l'opportunità che mi è stata data. Forza Napoli sempre".

È finita l'avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del . Un amore tormentato, sognato e forse mai davvero nato. Ieri sera la vittoria degli azzurri contro il è stata l'ultima della gestione Ancelotti sotto al Vesuvio.

Contro i belgi è stata la vittoria numero 38 sulla panchina del Napoli per l'ex allenatore di , e . Nella sua gestione la squadra partenopea ha vinto il 52% di partite (38 su 73), non un ruolino negativo. Probabilmente ha pagato il fardello di un'eredità pesante lasciata da Maurizio Sarri che sulla stessa panchina con 98 vittorie in 148 partite ha mantenuto una percentuale di vittorie del 66%. La classe di Ancelotti, però, non si discute e nemmeno l'eleganza con cui ha voluto salutare il Napoli su 'Instagram'.

"Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente per la opportunita’che mi e’stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli. FORZA NAPOLI SEMPRE".

Il rapporto controverso con Aurelio De Laurentiis è ormai passato e Ancelotti ha voluto ringraziare fortemente il patron azzurro per l'opportunità che ha voluto dargli. E poi non poteva mancare una menzione alla bellezza di una delle cittù più uniche del mondo. Ancelotti ringrazia e saluta Napoli.