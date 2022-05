Ancelotti parla di ritiro: "Dopo il Real Madrid potrei smettere"

E’ uno dei migliori allenatori della storia del calcio e recentemente ha fatto suo un record che non sarà facile eguagliare: è diventato il primo tecnico a riuscire a trionfare in tutti e cinque i maggiori campionati europei.

Carlo Ancelotti c’è riuscito vincendo la Liga con il Real Madrid. Un successo che segue, in linea cronologica, quelli ottenuti in passato alla guida del Milan in Italia, del Chelsea in Inghilterra, del PSG in Francia e del Bayern in Germania.

Proprio quella del Real Madrid, potrebbe diventare l’ultima panchina sulla quale siederà. A svelarlo è stato lui stesso in un’intervista rilasciata ad Amazon Prime Video che verrà proposta integralmente mercoledì sera prima della semifinale di ritorno di Champions League che vedrà protagoniste Real e Manchester City.

“Dopo l’avventura al Real Madrid, potrei probabilmente smettere. Se il club mi tiene qui per dieci anni, allora vuol dire che allenerò per dieci anni. Poi mi piacerebbe stare con i miei nipoti, andate in vacanza com mia moglie e fare tante cose che ho tralasciato. Vorrei andare in quei posti nei quali non sono mai stato, tipo l’Australia o Rio de Janeiro, oppure vorrei andare a trovare più spesso mia sorella. Non si può fare tutto e quindi, quando smetterò, avrò tutte queste cose da fare”.

Ancelotti non ha però escluso la possibilità di guidare un giorno una Nazionale.

“Potrebbe starci, ma adesso è prematuro. Sicuramente non sarebbe una cosa per il prossimo Mondiale, ma magari per quello del 2026. Il Canada? Mi piacerebbe, è una Nazionale che ha fatto benissimo”.

Nel corso degli ultimi mesi si è spesso parlato del possibile approdo di Mbappé al Real Madrid nella prossima stagione.

“Lui con Benzema e Vinicius? I giocatori bravi possono sempre giocare insieme”.

Benzema sta vivendo un’annata straordinaria e secondo molti può puntare al Pallone d’Oro.

“Uno dei suoi punti di forza è sempre stato la continuità. Non ha avuto alti e bassi, è sempre costantemente stato ad alti livelli. E’ un grande professionista, un grande giocatore ed è molto umile. Credo che vincerà il Pallone d’Oro, ma non si vince solo per Benzema. Dietro c’è una struttura di club molto forte e una squadra di alto livello”.