Ancelotti guarda in casa Napoli: vuole Allan e Koulibaly all'Everton

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'ex tecnico, dopo aver chiesto Allan già a gennaio, potrebbe tornare alla carica e chiedere anche Koulibaly.

Carlo Ancelotti non ha dimenticato e soprattutto i migliori giocatori da lui allenati nell'anno e mezzo a Castelvolturno. Tanto che adesso l'ex tecnico è pronto a tentare De Laurentiis.

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' infatti, dopo la telefonata di gennaio per sondare il terreno su Allan, Ancelotti potrebbe tornare alla carica e l'obiettivo non sarebbe solo il brasiliano.

Non è un mistero d'altronde che il futuro di Koulibaly al Napoli sia tutt'altro che certo ed il senegalese piace molto al tecnico, che quindi lo porterebbe volentieri con sè all'. Anche perché, così come Allan seppure per motivi diversi, il difensore non è più centrale nel nuovo corso di Gattuso.

Battere la concorrenza certo sarà molto difficile dato che su Koulibaly ci sono altre due big della Premier League come e soprattutto , quest'ultimo disposto secondo le ultime voci ad offrire addirittura 90 milioni di euro al Napoli.

Chissà però che alla fine a risultare decisiva non possa essere proprio la chiamata di Ancelotti, tecnico al quale Koulibaly è rimasto particolarmente legato e col quale tornerebbe a lavorare volentieri. De Laurentiis aspetta e valuta.