Ancelotti furioso dopo Napoli-Brescia: delusione per l'atteggiamento azzurro

Al tecnico del Napoli non è piaciuta la gara degli azzurri, pronto ad evidenziarlo allo spogliatoio al termine della partita.

Una vittoria risicata e difficoltosa, ma comunque utile a dimenticare la clamorosa sconfitta interna contro il . Il successo contro il mantiene il nelle zone alte della classifica, un risultato essenziale in virtù delle vittorie di , , , e . Non per questo, però, Ancelotti è al settimo cielo.

Anzi, come riporta Il Mattino, al termine del 2-1 contro il Brescia, Ancelotti ha espresso tutta la sua rabbia nello spogliatoio del Napoli. Gli azzurri hanno del resto rischiato grosso contro Balotelli & co, subendo prima la rete di Tonali, annullata per un precedente fallo, e dunque la rete di Super Mario.

Ad Ancelotti l'atteggiamento remissivo non è andato giù:

"No, così non va. Questo non è l’atteggiamento giusto da avere. Non posso accettarlo"

Napoli ampiamente deluso nonostante la vittoria dunque, visto e considerando che rispetto alla fenomenale Inter e alla pur sempre pronta Juventus, appare ancora imballato e senza una vera volontà di ferro. Un atteggiamento completamente diverso rispetto alla Champions, in cui i partenopei hanno superato i Campioni d'Europa del .

Il Napoli ora avrà proprio una gara europea, la seconda stagionale contro il , per poi affrontare il in trasferta: due sfide essenziali per Ancelotti e il suo spogliatoio, giorni di fuoco per confermarsi sopratutto a livello mentale, più che a quello di risultati.