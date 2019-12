Ancelotti esonerato dal Napoli: l'Arsenal pronto ad avviare contatti

Ancora alla ricerca del sostituto di Unai Emery, l’Arsenal ha inserito Carlo Ancelotti nella lista dei tecnici sui quali poter puntare.

L’ è pronto ad iniziare dei colloqui con Carlo Ancelotti, dopo che quest’ultimo è stato ufficialmente esonerato dal nel corso della serata di martedì.

La società londinese è ancora alla ricerca di un tecnico che vada a sostituire Unai Emery, che è stato allontanato due settimane fa a seguito di un periodo culminato con zero vittorie in ben sette uscite.

Nel corso degli ultimi giorni molti sono stati i nomi di allenatori accostati al club dei Gunners ed ora, alla lunga lista dei potenziali candidati, si è aggiunto proprio Ancelotti.

L’ormai ex tecnico del Napoli, è stato come noto licenziato nelle ore successive alla vittoria per 4-0 ottenuta dai partenopei contro il che è valsa loro l’approdo alla fase ad eliminazione diretta della .

Sulle sue tracce c’è anche l’ che, alla ricerca del successore di Marco Silva, tenterà a breve di prendere contatti.

La sensazione è quella che Ancelotti, che comunque è ancora legato al Napoli, club con il quale bisognerà quindi eventualmente trattare in caso di inizio di una nuova avventura altrove, possa essere entusiasta dell’idea di tornare ad allenare in , dove ha già lavorato e vinto alla guida del tra il 2009 ed il 2011.

Secondo quanto appreso da Goal, l’obiettivo dell’Arsenal sarebbe quello di affidare la panchina ad un allenatore più giovane, ma una figura come quella di Carlo Ancelotti, che ha vinto ben tre Champions League e che vanta esperienze in club come , , e , non può essere trascurata.

Contatti ufficiali dovrebbero avvenire già nei prossimi giorni, visto che l’Arsenal sarebbe intenzionato a redigere in breve tempo una short list che comprenda i principali candidati a prendere in mano le redini della squadra.

Altro profilo valutato è quello dell’ex tecnico del , Marcelino, che solo pochi giorni fa avrebbe avuto dei colloqui a Londra.

Secondo quanto appreso da Goal tuttavia, l’allenatore iberico non sarebbe tra i principali contendenti per la sostituzione di Emery. Stesso discorso per Paulo Sousa, nonostante il suo nome sia iniziato a circolare con sempre maggiore insistenza nelle ultime ore.

L’ex tecnico della , è attualmente alla guida del , ma secondo quanto svelato dalla stampa francese, i suoi rappresentanti avrebbero annunciato l’interesse dell’Arsenal a portarlo sulla panchina dell’Emirates Stadium. Un membro dell’entourage dello stesso Sousa lo avrebbe confermato a L’Equipe.

“A loro piace il suo profilo, non solo come allenatore, ma anche come persona. Questo però non vuol dire che andrà lì. Ci sono vari candidati e Paulo fa certamente parte di quella lista. Al Bordeaux ci sono molti problemi, perché non dovrebbe andarsene? Non è stato portato avanti il progetto che gli è stato promesso, ama i tifosi, ma non gli hanno messo a disposizione una squadra abbastanza forte”.

Il principale candidato per la sostituzione di Unai Emery resta Mikel Arteta, ma il sarebbe al momento riluttante a lasciare andare un membro così importante dello staff di Guardiola prima della fine della stagione. Anche il nome di Patrick Vieira è tra quelli presi in considerazione.

Nel frattempo, dopo la prima vittoria ottenuta lunedì sera contro il da tecnico ad interim, il club continua a sostenere Freddie Ljungberg. Il gruppo dei giocatori Gunners sembra tra l’altro contento del lavoro sin qui svolto dall’ex centrocampista svedese.