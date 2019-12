Ancelotti esonerato, il saluto di Manolas: "Grazie, è stato un onore"

Si chiude l’avventura di Ancelotti sulla panchina del Napoli. Di Manolas ed Allan ad ora gli unici saluti ‘social’: “Grazie di cuore mister”.

La notizia era nell’aria da qualche giorno, martedì sera però è arrivata anche l’ufficialità: Carlo Ancelotti non è più l’allenatore del .

Al tecnico di Reggiolo non è bastato 4-0 rifilato al , con conseguente passaggio del turno in , per riuscire a salvare una panchina da tempo traballante.

Il suo esonero ha sorpreso in pochi e evidentemente anche nello spogliatoio erano in molti ad immaginare un epilogo del genere. Nelle ultime ore infatti sono stati pochissimi i commenti legati al suo addio ed il primo giocatore ad esporsi via social è stato Kostas Manolas attraverso un post pubblicato su Instagram.

“Grazie di cuore mister per tutto quello che hai fatto per me e per il Napoli. E’ stato un onore averti come mio allenatore! Un grosso in bocca al lupo a te e al tuo staff, vi auguro il meglio perchè lo meritate”.

Anche Allan si è voluto congedare da quello che è ormai il suo ex allenatore su un messaggio pubblicato attraverso i suoi profili social.

“Sei stato una persona speciale, molto di più che un allenatore… ti ringrazio per tutto ciò che hai fato in questi due anni insieme… ti faccio un grosso in bocca al lupo a te e a tutto lo staff”.

Un post Instagram è stato dedicato a Carlo Ancelotti anche dalla figlia Katia.

Attraverso una storia, ha omaggiato suo padre con una foto che ritrae un abbraccio con Callejon accompagnata dal commento “A testa alta”.