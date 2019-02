Ancelotti deluso: "Il Napoli meritava di vincere. Forse la speranza si spegnerà domani..."

0-0 del Napoli in casa della Fiorentina e possibilità della Juventus di andare a +11: "Non giudico la squadra dal risultato"

Doveva essere la gara utile a mettere nuova pressione alla Juventus dopo lo scorso weekend di avvicinamento in classifica, invece il Napoli deve fare i conti nuovamente con la maledizione di Firenze. Dopo il fatidico k.o della scorsa stagione, stavolta al Franchi è 0-0. Lasciando a Madama la possibilità di andare a +11 in caso di vittoria.

Contro la Fiorentina una grandissima occasione sprecata per il Napoli, che sì guadagna per ora un punto sulla Juventus, impegnata però nella gara contro il Sassuolo. Nuova delusione tra gli azzurri, che non riescono a rispondere alle aspettative dei tifosi. E intanto rispetto allo scorso anno il team partenopeo ha conquistato otto punti in meno.

Al termine della gara mister Ancelotti non può ovviamente essere soddisfatto del risultato finale:

"Non è un risultato giusto, abbiamo perso due punti che meritavamo. E' stata una partita impeccabile, poi sono mancate alcune finalizzazioni e questo ci ha costretto a questo risultato".

Lafont ha detto spesso di no agli avanti azzurri, sopratutto nella prima frazione su Mertens:

Non è fortunato. Le due occasioni avute le ha create grazie al suo movimento. E' mancata poi freddezza davanti al portiere, che ha tanti meriti. C'è stato del nostro, ma merito a Lafont".

Per Ancelotti il Napoli avrebbe meritato la vittoria, ma alla fine niente tre punti e niente goal per gli azzurri:

"Potevamo fare un po' meglio, ma superata quella pressione abbiamo fatto bene. Siamo arrivati davanti al portiere in maniera limpida, ma è mancato il colpo finale. Non giudico la mia squadra dal risultato".

Come detto ora per lo Scudetto si fa molto dura, ma per ora Ancelotti ci spera ancora:

"Ieri avevamo 9 punti, oggi ne abbiamo 8 di distacco. Al massimo la fiammella di speranza si spegne domani, ora è un po' più accesa".

E' accesa nuovamente dopo essersi spenta anche la telenovela Hamsik: