Ancelotti, consiglio a Pirlo: "Se deve affondare lo faccia con le sue idee"

Carlo Ancelotti a tutto campo. Il tecnico, oggi alla guida dell' , intervistato dal programma 'Tiki Taka - La Repubblica del pallone' torna sulla sfortunata esperienza al e dà un consiglio a Pirlo.

L'allenatore non si pente di avere accettato l'offerta del presidente De Laurentiis, anche se le cose non sono andate come sperato.

Ancelotti quindi fa i complimenti a Gattuso, suo ex giocatore ai tempi del che lo ha sostituito sulla panchina del Napoli.

Arriva invece un consiglio per Pirlo, che sta vivendo la sua prima esperienza da allenatore alla .

Ancelotti infine fa un paragone tra Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, i due highlander del pallone.

"Ronaldo? Non è mai successo che gli dicessi di non giocare perché è un giocatore più bravo degli altri. Non bisogna essere degli scienziati per capirlo. Quando Ibrahimovic è andato a giocare in America ho pensato che fosse ai saluti finali. E invece faceva goal in tutte le partite. Ora è tornato in , pensavo fosse la fine e invece fa goal ogni domenica. È immortale come Ronaldo. Continuare a giocare è facile ma loro non giocano e basta, segnano sempre e fare sempre goal non è così semplice. Se volevo Ibra al Napoli? Chiedetelo a lui”.