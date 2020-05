Ancelotti consiglia il Milan: "Deve temere gli allenatori scarsi, non gli stranieri"

L'ex allenatore rossonero consiglia i rossoneri e parla di Rangnick: "Ci siamo incontrati quando ero in Germania".

Il nome di Ralf Rangnick gravita da tempo in orbita , anche se sono arrivate smentite sul suo futuro. Secondo Carlo Ancelotti, che di panchina rossonera se ne intende, il popolo rossonero non deve temere la novità.

In diretta Instagram con Carlo Pellegatti, l'atttuale allenatore dell' ha consigliato i rossoneri di non spaventarsi dalla nuova realtà che va profilandosi.

"Al Milan devono spaventare gli allenatori scarsi, non quelli stranieri. Fortunatamente ne hanno scelti tanti bravi, la fortuna di un allenatore è legata a una società di essere solida".

Su Rangnick invece Ancelotti non si è sbilanciato: nei suo anni al non lo ha mai incrociato da avversario come allenatore.