Ancelotti chiama un tifoso dell'Everton affetto da una patologia: "Chiamami Carlo"

Il bellissimo gesto di un grande allenatore, Carlo Ancelotti chiama a casa un tifosissimo dell'Everton affetto da una patologia neurologica.

Un bellissimo gesto in un momento difficile per tutti, ancora di più per chi è già affetto da particolari malattie. Carlo Ancelotti ha speso qualche minuto del suo tempo per chiamare al telefono un tifosissimo dell', affetto da una patologia neurologica.

"Hi Mark, i'm Carlo": esordisce così mister Ancelotti al telefono con Mark, poliziotto di 52 anni costretto a casa in isolamento domiciliare preventivo proprio mentre il Coronavirus dilaga anche in .

"Sono l'allenatore dell' , so che sei un nostro grande tifoso, giusto? Chiamami Carlo, l'appellativo di 'mister' in si usa soltanto per le persone importanti, io sono soltanto un allenatore".

It was a pleasure talking to Mark. I wish him and all who are suffering due to the COVID-19 the best. Strength and courage to all. We will also win this match. https://t.co/ywTR3hBc9M — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) March 24, 2020

Meravigliato e incredulo il tifoso Toffees, che svela subito all'ex allenatore del tutta la sua ammirazione:

"Tifo Toffees dal momento prima di essere nato. E sono anche un suo grande ammiratore, Mr. Ancelotti. Goodison Park è come una seconda casa per me, tornerò appena tutto questo sarà finito".

Con l'obbligo di stare a casa spunta poi un'altra passione in comune, Ancelotti consiglia anche una serie su Netlfix al tifoso:

"Sono un grande appassionato di Netflix, l'ultima serie che ho apprezzato è stata 'The Outsider', devi vederla".

Un regalo tanto bello quanto inatteso per Mark, che riceve infine l'invito a seguire il suo Everton appena la Premier League sarà tornata: "Ti aspettiamo, sei il benvenuto".