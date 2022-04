Ancelotti re di Coppa: è il primo allenatore a giocare una semifinale di Champions in quattro diversi decenni

Carlo Ancelotti ha le chiavi del giardino della Champions League. Il tecnico italiano, seppur con qualche sofferenza di troppo dopo la vittoria della gara d'andata, ha superato il Chelsea con il Real Madrid approdando in semifinale.

Ancelotti, che a Madrid ha già allenato e vinto la Champions numero dieci della storia dei Blancos, punta seriamente alla vittoria finale.

Un risultato che rappresenterebbe la quarta coppa vinta in carriera da allenatore, da aggiungere a quella vinta da calciatore con la maglia del Milan.

Ma già approdando in semifinale, il tecnico di Reggiolo ha fatto segnare un particolare primato. Si tratta infatti del primo allenatore in grado di raggiungere almeno la semifinale in quattro decenni differenti.

Si parte con la semifinale del 1999 giocata quando era sulla panchina della Juventus e persa nel doppio confronto con il Manchester United.

Con il Milan invece Ancelotti ne ha giocate ben tre tra il 2003 e il 2007, rispettivamente contro Inter, PSV e Manchester United. Nel 2014 la prima delle due semifinali alla guida del Real Madrid, vinta contro il Bayern Monaco.