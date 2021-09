Ancelotti ha trovato la soluzione: Asensio centrocampista, tripletta alla prima da titolare

Dopo le prove delle prime giornate, da subentrato, il 25enne spagnolo è stato devastante contro il Maiorca: arma in più per la stagione del Real.

Real Madrid pronto a cedere Marco Asensio a gennaio. Roma, Milan, inglesi, tedesche e francesi pronte a dire la propria per portarlo in squadra. Voci e indiscrezioni spazzate via dalla prova roboante dello spagnolo nel sesto match di Liga, contro il Maiorca.

Vista l'impossibilità di essere titolare nell'attacco del Real Madrid di Ancelotti, con Benzema e un Vinicius mai così goleador, l'ex tecnico di Everton e Napoli ha optato per una nuova posizione: l'interno di destra nel suo 4-3-3. Una nuova posizione in cui Asensio ha subito segnato una tripletta.

Contro il Maiorca, Asensio ha sfruttato la sua qualità e la sua tecnica, mostrata sempre come esterno d'attacco, per inserirsi e siglare la personale tripletta dopo il centro di Benzema, già arrivato a quota sette in campionato (come Haaland e Lewandowski, top marcatori nei maggiori campionati continentali) e leader sia della classifica cannonieri, sia di quella degli assist (sette).

Nelle prime quattro giornate di Primera Division, Asensio era subentrato sempre negli ultimi minuti, da ala, trequartista e sì, centrocampista centrale: la nuova collocazione non è dunque un'assoluta novità in questo primo mese di gare, ma lo è dal primo minuto.

Al suo fianco Valverde e Camavinga, in un turnover necessario in virtù delle tante gare del periodo: Casemiro e Modric in panchina, Kroos fuori per un problema all'inguine. Sia Asensio che Ancelotti possono esultare, considerando come il 25enne sembrava essere diventato un caso.

Asensio non ha tra l'altro esultato, considerando come sia un figlio di Palma di Maiorca, con la cui maggiore squadra è cresciuto, fino al primo biennio da professionista dal 2013 al 2015. Da cui l'Espanyol e l'approdo al Real Madrid nel 2016, tra alti e bassi e costanti voci di addio.

Zampata a centro area per il momentaneo 2-0 e doppietta personale per il 3-1 nel primo tempo, dopo l'assist di Benzema, lo stop perfetto e la corsa a battere Reina. Nella ripresa anche la conclusione col mancino da fuori, per la prima tripletta personale in Liga.

Con il ritorno di Kroos, ma anche con Casemiro e Modric nuovamente titolare, lo spazio per Asensio potrebbe risultare nuovamente ridotto, ma vista la lunga stagione e la duttilità, Ancelotti potrebbe aver trovato la soluzione. A gennaio si vedrà, ma la sensazione è che il Real Madrid abbia guadagnato un altro centrale.

Negli ultimi anni Asensio aveva provato in pochissime e sparute occasioni la posizione di mezz'ala, a distanza di una stagione circa una dall'altra. Ora c'è la conferma che potrà essere devastante in campionato, e chissà, anche in Champions League.