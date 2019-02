Ancelotti ammette: "Classifica? Merito della Juventus e demerito del Napoli"

Carlo Ancelotti si confessa a 'La Stampa: "Il Napoli mi ricorda il mio primo Milan, sono convinto possa competere con la Juventus".

Carlo Ancelotti, appena conosciuto il calendario di Serie A, aveva cerchiato questa data in rosso, come probabilmente tutti i tifosi del Napoli. Sperava di arrivare al big match di domenica in una situazione di classifica differente, ed invece il campionato è praticamente chiuso...

Nonostante questo l'ex allenatore del Real Madrid vuole togliersi qualche soddisfazione in questa stagione con il Napoli. Sa bene però che in campionato qualche punto di troppo è stato perso. Come conferma in un'intervista a 'La Stampa'.

"La classifica non mente. Merito della Juventus e demerito nostro. Loro sono sopra la media, noi dentro una media molto elevata. Abbiamo sbagliato poche partite e fatto un campionato buono, ma è un giudizio annacquato dalla straordinarietà della Juventus".

Il Napoli non sarà certo la squadra più forte che Carlo Ancelotti ha allenato nella sua carriera, ma la sua mentalità lo porta a cercare gli stessi successi ovunque.

"Per me competere con la Juventus è possibile, altrimenti non sarei venuto qui. Questa squadra può e deve riuscirci. Il gruppo dei giocatori è meno formato rispetto a Real, Bayern o Chelsea per esempio, quindi puoi incidere di più. In questo mi ricorda l’esperienza al Milan. E De Laurentiis è simile a Berlusconi, gestisce la società come una grande famiglia. E io mi sento uno di famiglia".

Carlo Ancelotti conclude il suo racconto parlando di Napoli, soprattutto come città. Sfata qualche mito e pensa anche che sia l'ambiente ideale per uno come lui.