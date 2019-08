Ancelotti accoglie Lozano: "Sarà a disposizione per la Juve, Milik salta la Fiorentina"

Parte il campionato di ed il nuovo di Carlo Ancelotti è subito protagonista. La compagine partenopea infatti, sarà protagonista sul campo della nel secondo dei due anticipi di Serie A che andrà in scena sabato sera.

In conferenza stampa il tecnico ha introdotto anche il nuovo acquisto Hirving Lozano, ufficializzato in mattinata.

"Abbiamo preso un giocatore molto forte, aumenta il tasso qualitativo della squadra. Ho parlato ieri con lui, è molto serio e ha molta voglia di fare bene. Può giocare in tutti i ruoli dietro la punta, ci piace avere giocatori completi. Sarà a disposizione per -Napoli ".

Su Icardi e sul mercato Ancelotti non si è soffermato, affermando che sono vicende che riguarano la società.

"La vicenda Icardi non mi interessa, è una cosa che riguarda la società. Io sono l'allenatore e penso al campo, abbiamo un inizio importante di stagione. Non parlo né di James né di Llorente, non sono giocatori del Napoli"