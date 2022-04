Amuleto Danimarca per la Francia: quando hanno vinto, i 'Blues' l'hanno sfidata nei gironi

Si è da poco concluso il sorteggio della fase a gironi del Mondiale in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Completato il tabellone con le 32 nazionali partecipanti (29 già qualificate e 3 che otterranno il pass attraverso i playoff, due intercontinentali e uno riguardante l'Europa con l'Ucraina ancora in corsa), l'attenzione si concentra non solo sulle sfide di cartello, come nel caso di Spagna-Germania, ma anche sui corsi e riscorsi storici, con incroci e sfide già vissute in passato.

Un toccasana per chi si affida alla cabala e un incubo per chi non vuole guardare al passato ma preferisce concentrarsi sul presente e prepararsi alla rassegna iridata.

Negli accoppiamenti stabiliti quest'oggi a Doha e riguardanti la fase a gironi ce n'è uno che balza all'occhio e che non può passare inosservato: protagoniste la Francia campione in carica e la Danimarca.

Le selezione transalpina e quella scandinava sono state inserite nel Gruppo D, insieme alla Tunisia e alla vincente dello spareggio tra il Perù e la squadra che si aggiudicherà la semifinale tra Australia ed Emirati Arabi Uniti.

Una buona notizia per i 'Blues'. Il motivo? Quando la Francia ha portato a casa il titolo ha sempre affrontato la Danimarca. Un ricorso storico che è già accaduto in ben quattro occasioni: i Mondiali del 1998 e del 2018 e gli Europei del 1984 e del 2000. Una coincidenza incredibile che spinge i transalpini ad avere un po' di fiducia in più nel poter bissare il trionfo di quattro anni fa in Russia.

Prima di leggere @gippu1 segnalo che la Francia quando ha vinto qualcosa aveva sempre la Danimarca nel girone: Euro 84 e 2000, Mondiale 98 e 2018 #Qatar2022 — Alessandro Iori (@AleIori78) April 1, 2022

Una 'tradizione' che parte da lontano ed esattamente dal 1984, quando negli Europei disputati in casa la Francia ha superato Danimarca, Belgio e Jugoslavia nel raggruppamento A, prima di un percorso netto fino alla vittoria con i successi su Portogallo in semifinale e Spagna in finale.

Nel Mondiale 1998, di nuovo in casa, la Francia è arrivata prima nel Gruppo C davanti a Danimarca, Sudafrica e Arabia Saudita, prima di un percorso netto fino alla coppa nella fase a eliminazione diretta, superando nell'ordine Paraguay, Italia, Croazia e Brasile

Due anni più tardi, la Francia viene sorteggiata nel Gruppo D del Campionato Europeo e arriva seconda alle spalle dell'Olanda e davanti a Repubblica Ceca e Danimarca. Un risultato che permette ai 'Blues' di volare ai quarti, dove supera la Spagna, prima di battere il Portogallo e l'Italia in rimonta con il golden goal di David Trezeguet al 103'.

I precedenti fortunati della Francia con la Danimarca proseguono nel 2018, in occasione dell'ultima Coppa del Mondo. I transalpini si piazzano al primo posto nel Gruppo C davanti agli scandinavi, secondi, il Perù e l'Australia. Poi il lungo percorso fino alla finale vinta con la Croazia: prima i successi sull'Argentina agli ottavi, l'Uruguay ai quarti e il Belgio in semifinale.

7 - La France va affronter le Danemark pour la 7e fois dans une phase finale d’un tournoi majeur (EURO + Coupe du Monde), égalant son plus haut total face à une même nation (7 également v Italie). Habitude. #TirageCDM #FRADEN pic.twitter.com/TKKkOvYnvj — OptaJean (@OptaJean) April 1, 2022

Francia e Danimarca si affrontano per la settima volta in una fase finale di una competizione, tra Mondiali ed Europei. Ormai un appuntamento quasi fisso per i transalpini, che sperano che l'incrocio con gli scandinavi possa portare ancora una volta fortuna.