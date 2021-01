Amrabat rivela: "Ho parlato con Milan e Napoli, d'istinto ho scelto la Fiorentina"

Sofyan Amrabat al 'Corriere dello Sport' racconta: "Mi hanno colpito le ambizioni del club e della società".

Non è ancora tornato ai livelli della scorsa stagione, quando con la maglia dell'Hellas si è rivelato uno dei migliori centrocampisti di tutta la . La ha fatto un investimento non banale per averlo, e a poco a poco Amrabat sta ricominciare a ripagare la fiducia in campo.

Oggi ha parlato al 'Corriere dello Sport', rivelando proprio le motivazioni dietro la scelta della Fiorentina.

"La Fiorentina e in particolare il presidente Commisso mi hanno dato, fin dall’inizio, la sensazione di volermi più di ogni altro. Mi hanno colpito le ambizioni del club e della società, oltre alla città ed i tifosi che indiscutibilmente rappresentano un valore aggiunto. Comunque, non è stata una decisione semplice. Perché sono state positive le conversazioni avute con Giuntoli e Gattuso sul fronte , ma anche con Maldini e Boban per il . Mi sono fidato del mio istinto ed ho scelto i viola".

Centrocampista duttile, jolly sia al Verona che adesso alla Fiorentina. Amrabat si descrive così.

"Le mie caratteristiche mi consentono di giocare in più zone del campo: credo che questa sia una qualità importante. Il ruolo dove riesco a esprimermi al meglio è quello di centrocampista centrale, nel cuore della manovra. Io regista? Mi trovo bene ovunque. Non è una frase fatta, credetemi. Quello che conta è il beneficio che può trarre la Fiorentina".

Infinie, un auspicio per il marocchino, che spera presto di giocare a Firenze davanti ai tifosi della Viola.