Amrabat espulso in Milan-Verona: salta la Lazio e non la Juventus

Il centrocampista marocchino ha rimediato un rosso nel match contro il Milan: salterà il recupero di Serie A contro la Lazio.

Una grande gara quella giocata dala San Siro, contro il . Pareggio per i gialloblù, che portano a casa un punto fondamentale per lottare da sorpresa per l' , alla pari di rossoneri. A differenza di questi, però, la squadra di Juric dovrà recuperare una gara: in cui non ci sarà

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il centrocampista marocchino ha infatti rimediato un rosso nella gara contro il Milan per fallo su Castillejo, e sarà costretto a saltare la sfida di mercoledì contro la . Questa è infatti il recupero inizialmente previsto a gennaio, dunque posticipo a febbraio (causa , vinta dai biancocelesti).

Amrabat è stato espulso dal VAR, richiamato dall'arbitro, per il fallo su Castillejo a centrocampo. Una brutta botta per Juric, vista l'importanza del giocatore ex Bruges in questa prima parte di stagione: appena una gara saltata in stagione, per diffida causa eccesso di ammonizioni.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Ci sarà dunque contro la , Amrabat, al Bentegodi: una sfida impari sulla carta, ma il Verona sta dimostrando di poter duellare con tutti in questa stagione. Potrà avere anche il giocatore destinato alla a giugno, così da provare a compiere l'impresa.