Amputata una gamba all'ex attaccante Bruno Rodriguez: ha giocato anche nel PSG

Una notizia brutta, bruttissima. Il quarantanovenne Bruno Rodriguez, ex attaccante di varie formazioni francesi, tra cui anche il Paris Saint-Germain e il Monaco, è stato costretto a farsi amputare una gamba a seguito di un intervento chirurgico.

A confermarlo è stata l'UNFP, il Sindacato dei calciatori professionisti francesi, secondo cui la misura estrema è stata adottata "a causa di dolori permanenti" lasciati dai suoi anni sui campi di calcio.

"È stato uno degli attaccanti - si legge nel tweet - che hanno segnato il nostro calcio dall'inizio degli anni 90 alla metà degli anni 2000. L'UNFP vuole trasmettere forza e coraggio a Bruno Rodriguez, che ha dobuto, come conseguenza della propria carriera calcistica, rassegnarsi all'amputazione di una gamba a causa di dolori permanenti".

"Il a été l'un des attaquants qui a marqué notre football du début 90 au coeur des années 2000. @UNFP transmet force et courage à Bruno Rodriguez, qui a dû, séquelles de sa carrière de footballeur, se résoudre à l'amputation d'une jambe à force de souffrances permanentes."

Era stato il Bastia, uno dei club in cui ha militato Rodriguez - nativo proprio della città corsa - ad annunciare che l'ex attaccante si era sottoposto a una "delicata operazione chirurgica".

La maglia del PSG, Rodriguez l'ha invece vestita per qualche mese, nella seconda metà della stagione 1998/99, giocando in attacco con l'italiano Marco Simone. Di lui ci si ricorda soprattutto per una rete messa a segno all'88' in un Classique contro il Marsiglia disputato nel maggio del 1999.

"Il Paris Saint-Germain vuole indirizzare un messaggio di sostegno al suo ex attaccante Bruno Rodriguez, alla sua famiglia e ai suoi cari durante questo difficile momento. Il club vi dà tutta la forza e spera di potervi accogliere il prima possibile al Parco dei Principi".

Le Paris Saint-Germain adresse un message de soutien à son ancien attaquant Bruno Rodriguez, sa famille et à ses proches dans cette épreuve difficile.



Le Club vous apporte toute sa force et espère pouvoir vous accueillir dès que possible au Parc des Princes ❤️💙

Rodriguez ha indossato parecchie maglie nel corso della propria carriera: oltre Bastia, PSG e Monaco, anche quella del Metz (nel 1998 ha perso il titolo di Francia contro il Lens solo a causa della peggiore differenza reti), dello Strasburgo, dello stesso Lens, del Guingamp, dell'Ajaccio e del Clermont. Ha militato anche in Premier League (Bradford) e in Liga (Rayo Vallecano).