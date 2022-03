Amourricho van Axel Dongen: l'ala dell'Ajax che ha rifiutato le Big europee

Ormai è diventato un cliché, ma l'academy dell'Ajax rimane una delle migliori nel produrre e sviluppare talenti in tutto il mondo.

Che ad Amsterdam si continui a sfornare talenti è chiaro solo guardando l'attuale squadra di Erik ten Hag, che vede Ryan Gravenberch, Jurrien Timber e Devyne Rensch, giocatori provenienti dall’academy, ricoprire ruoli chiave.

Negli ultimi anni, però, è mancato qualcosa relativamente ai giocatori offensivi, e in particolare le ali. L'ex vincitore di NXGN Justin Kluivert è stato l'ultimo ad emergere tra i talenti, segnando 13 gol e mettendo a referto 10 assist in 56 presenze prima di partire per la Roma nel 2019. Ma qualcosa, presto, potrebbe cambiare.

L'attuale squadra dello Jong Ajax è piena di promettenti attaccanti esterni, tra cui Naci Unuvar, Sontje Hansen e Christian Rasmussen. Il giocatore che si è maggiormente candidato a far parte della squadra di Ten Hag, tuttavia, è addirittura più giovane dei tre ragazzi appena citati.

"Penso che ci siano abbastanza talenti pronti", dice John Heitinga, allenatore dello Jong Ajax, a GOAL. "L'ultimo che è riuscito a sfondare, o almeno a giocare in prima squadra un paio di volte, è (Amourricho) Van Axel Dongen".

Amourricho van Axel Dongen!!



❤️ for the game & ❤️ for his family#AjaxO17 pic.twitter.com/7ImMkuUN00 — AFC Ajax (@AFCAjax) October 5, 2019

Van Axel Dongen è emerso negli ultimi 18 mesi come uno dei gioielli dell'Academy dell'Ajax e come il 17enne che ha impressionato tutti coloro che lo hanno visto giocare o allenarsi al centro sportivo Toekomst.

Entrato a far parte delle giovanili del club nel 2013, ciò che salta agli occhi è la creatività mista alla velocità, e le sue prestazioni nella stagione 2020/21 gli sono già valse il Trofeo Abdelhak Nouri, che viene assegnato ogni anno al miglior giocatore dell'Academy dell'Ajax.

Gravenberch, Rensch, Unuvar, così come Matthijs de Ligt e Christian Eriksen, sono tutti precedenti vincitori del premio, ma c’è un’altra leggenda dell’Ajax che ha ispirato Van Axel Dongen: Clarence Seedorf.

Check out football's best wonderkids with NXGN:

"Lo guardo molto", ha raccontato il ragazzo a Trouw. "Mia madre me lo ha fatto conoscere e io ho iniziato a studiarlo guardando video. Era un buon calciatore, ma anche una brava persona".

"Seedorf ha inviato ad Amourricho un messaggio via Instagram in cui ha detto che Amo stava andando bene e che avrebbe dovuto continuare così", ha rivelato il padre di Van Axel Dongen, Otmar, all'Ajax Showtime dopo che suo figlio ha vinto il trofeo, a giugno.

"È stato un momento davvero importante. Ad Amourricho è piaciuto molto il suo gesto, che lo spinge a continuare a migliorare".

Van Axel Dongen ha mosso i suoi primi passi calcistici nella famosa Academy del Zeeburgia, squadra di Amsterdam che ha contribuito a sviluppare un certo numero di giocatori professionisti, anche se inizialmente Van Axel Dongen non era al livello richiesto dal club, venendo escluso.

L'articolo prosegue qui sotto

Non è finito sui radar dell'Ajax fino a quando non ha giocato per la squadra amatoriale dell’OSV: lì gli scout hanno notato la sua esplosività e sicurezza mentre portava la palla e gli hanno permesso di fare un provino, prima di permettergli di unirsi ufficialmente al club insieme al suo amico Gabriel Misehouy - lui stesso una potenziale stella del futuro.

Van Axel Dongen, che gioca prevalentemente largo a sinistra, ha rapidamente bruciato le tappe nelle giovanili, attirando l'attenzione di un certo numero di Top club europei. Chelsea, Bayern Monaco e Borussia Dortmund hanno provato a ingaggiare l'attaccante esterno, che ha invece ha affidato il suo futuro all'Ajax, firmando il suo primo contratto da professionista all'età di 15 anni.

"Il mio obiettivo era quello di rimanere qui a prescindere. Voglio avere successo all'Ajax".

Da allora, Van Axel Dongen ha debuttato con lo Jong Ajax – che gioca nella seconda divisione olandese – con un assist, prima di trovare lui stesso la rete alla seconda apparizione cinque giorni dopo. In questa stagione, è stato capitano dell'Ajax in UEFA Youth League, segnando quattro gol in cinque partite attirando l'attenzione di Ten Hag, che a sua volta lo ha ripagato con un debutto in prima squadra a dicembre, ovvero una delle tre apparizioni in prima squadra che Van Axel Dongen ha fatto finora, ma ci si aspetta ne faccia altre quando si sarà ripreso dall’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori nell’ultimo mese.

"Amourricho ha un grande potenziale", spiega Heitinga. "Ha grandi aspettative su se stesso. È un ragazzo che fa la differenza. Ha una grande individualità, ma può correre sia all'esterno che all'interno, con forza”.

"Sa quello che vuole ed è molto consapevole dei passi che deve fare. Occasionalmente si allena con la prima squadra, che per lui è una sfida e si vede perché tutto si muove più velocemente. Ha i riflettori puntati addosso".

I riflettori si sono accesi maggiormente durante la finestra di trasferimento di gennaio, quando la cessione di David Neres e il mancato ingaggio di un sostituto hanno lasciato l'Ajax un po' a corto di giocatori con quelle caratteristiche. In Van Axel Dongen, però, Ten Hag potrebbe già avere la risposta ai suoi problemi.