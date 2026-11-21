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Il club di Manchester fa muro sull’addio del capitano, ma tra volontà del giocatore, incastri contrattuali e piano rossonero la pista resta viva: ecco perché l’affare può davvero decollare sul mercato nonostante gli ostacoli.

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Bruno Fernandes rischia di diventare uno dei principali obiettivi di mercato del Milan. Con Amorim che lo ha già allenato, e con felicità, e un Man United molto lontano dalla parabola auspicata dal portoghese, ecco che il colpaccio lusitano del Diavolo sembra possibile.

Cardinale, lo ribadiamo, ha promesso grandi spese anche durante il mercato di riparazione per dare al Milan una dimensione Scudetto.

E certamente un eventuale arrivo dell’ex Novara e Udinese incrementerebbe, e di molto, il tasso tecnico rossonero, elevandolo quasi proprio a livello da ambizione tricolore. C’è, però, un grande ostacolo: lo United non ha nessuna intenzione di privarsi del suo capitano.

IL CEO DELLO UNITED: “PARLIAMO DEL RINNOVO”

Paradossalmente, l’arrivo di Pochettino al Manchester potrebbe essere un grande problema. Bruno Fernandes, infatti, aveva dei malcelati problemi con Carrick, sempre più visibili nell’ultimo periodo. L’addio dell’ex centrocampista alla panchina dello United apre la possibilità di tornare a vedere la miglior versione del trequartista portoghese, con Pochettino che potrebbe esaltarne le doti.

Il secondo punto interrogativo, però, sul futuro di Bruno Fernandes a Manchester è legato al rinnovo di contratto, ancora in divenire.

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Il tema è stato toccato dal CEO dei Red Devils, Omar Berrada, a Sky Sports UK: "Abbiamo un enorme rispetto per Bruno e siamo molto fortunati ad averlo come capitano. Quello che ha fatto per questa squadra negli ultimi sei, sette anni è assolutamente incredibile, ha portato a casa tutti i premi individuali che si possono vincere. Confermo che stiamo avendo conversazioni sul nuovo contratto, ma preferisco mantenerle sotto riserbo. Va discusso tutto dietro le quinte”.

IL CONTRATTO DI BRUNO FERNANDES AL MAN UNITED

Bruno Fernandes ha un contratto con lo United valido fino a giugno 2027, risultando quindi in scadenza.

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L’accordo, peraltro, prevede un’opzione che permetterebbe al Manchester di estendere unilateralmente il legame fino al 2028, con una clausola rescissoria da 65 milioni.

Ai Red Devils il giocatore percepisce, infine, un ingaggio da oltre 13 milioni: tantissimo per le casse di qualsiasi club italiano, Milan compreso.

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MILAN-BRUNO FERNANDES: POSSIBILE A GENNAIO?

Tutto questo quadro porta, dunque, a definire come complessa, ma non impossibile, un’eventuale trattativa fra Milan, United e Bruno Fernandes. Certamente il portoghese dovrebbe convincersi completamente al Diavolo, forzando la mano con il Manchester sul mancato rinnovo e ovviamente accettare un ingaggio nettamente inferiore da percepire in rossonero. Se, però, Pochettino tornerà a renderlo subito protagonista, ecco che sarebbe decisamente più difficile rivedere Bruno Fernandes giocare in Serie.

UN MILAN “PORTOGHESE”

Certo è che, a Milano, Bruno Fernandes troverebbe un ambiente decisamente portoghese. Con Amorim lui ha già lavorato, proprio allo United, e la loro intesa è stata fra le cose migliori vissute in Inghilterra dall’ex Sporting.

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In rossonero poi Bruno troverebbe Gonçalo Ramos, compagno di Nazionale: un Diavolo che parlerebbe profondamente la lingua lusitana. A Cardinale la possibilità di realizzare questa opzione.