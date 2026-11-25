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Dentro o fuori: il Milan non può sbagliare in Grecia se vuole proseguire il cammino in UEFA Europa League. Dopo quattro giornate di League Phase i rossoneri hanno solo 3 punti, frutto della larga vittoria di Salisburgo (0-4), unico raggio di luce tra tre sconfitte senza goal segnati contro Benfica (0-2), Bournemouth (3-0) e Ferencvaros (0-2).

Nella 5ª giornata l'avversario è l'Olympiacos di Imanol Alguacil, imbattuto e con 10 punti dopo quattro partite, e il Diavolo arriva alla sfida spalle al muro. Lo sa Ruben Amorim, che alla vigilia della partita è intervenuto in conferenza stampa per presentare tutte le insidie del match e fare il punto sul momento dei rossoneri, rilanciati dal pokerissimo al Frosinone in campionato.

Si parte dalle richieste alla squadra e in particolare dal come si posa sostenere Gonçalo Ramos in attacco: "Non è aiutare Ramos, ma anche Camarda e tutti quelli che giocano davanti - sottolinea Amorim - E' un fatto che dobbiamo migliorare nell'ultimo terzo. L'unica cosa che possiamo fare è migliorare i principi, dobbiamo migliorare in queste piccole cose e solo così so aiutare i miei giocatori".

In Grecia non ci sarà lo stesso copione visto a San Siro: "Contro l'Olympiacos sarà una partita diversa rispetto a quella contro il Frosinone, così come sarà diversa rispetto a quella contro il Cagliari. Dobbiamo migliorare, anche nel modo di difendere. Abbiamo quasi sempre subito un goal, quindi è un'altra cosa che dobbiamo migliorare".

Amorim si concentra poi sull'avversario: "L'Olympiacos è una squadra forte. Sono aggressivi, soprattutto in casa. Ho giocato qui due volte ed è stato complicato per me. Conosco il loro allenatore, cosa vuole fare, giocano compatto, un calcio positivo, 4-3-3, cambia tanto, fa rotazioni, ha Jota, tanti giocatori portoghesi. E' una squadra forte e con i loro tifosi sarà una gara complicata. Chiquinho è un grande talento ma molto impulsivo: spero che domani giochi bene, ma spero che abbia ancora una grande carriera davanti a lui".

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C'è un Milan che funziona in Serie A e un altro che non gira in Europa League, la crescita passa anche dal raggiungere lo stesso passo in campo internazionale: "Per essere una buona squadra devi fare bene sia in campionato che in Europa - non nasconde Ruben Amorim -. Solo così si può essere una buona squadra. Dobbiamo esserlo, soprattutto al Milan".

Recentemente sono arrivati complimenti per il tecnico portoghese, che però frena: "Sto aspettando sempre le cose quando andranno male, perché non ci vuole granché a cambiare la situazione. E' questo quello che sto cercando di far capire ai miei giocatori, perché non andrà sempre così. Siamo all'inizio di un processo e penso che abbiamo bisogno di tutti".

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Gli infortuni non sono un alibi per Ruben Amorim: "Abbiamo perso Pavlovic, Modric, Saelemaekers, Chukwueze e tutti devono essere pronti, perché non ci sono scuse nei grandi club. Dobbiamo essere pronti per questo. Non posso credere che abbiamo perso tutte queste partite in Europa perché abbiamo fatto rotazioni. Dobbiamo essere sempre pronti e affrontare le partite come contro l'Inter, il Frosinone, il Genoa. Stiamo costruendo tante cose. Domani è un altro test per noi. Credo in tutte le competizioni, se possiamo vincerle tutte no".

E sullo Scudetto? "Non ho cambiato idea. Quest'anno è difficile, ma se abbiamo la possibilità di lottare lo faremo. Non cambierò per i complimenti, perché aspetto e anche voi state aspettando (riferendosi alle critiche, ndr). Domani dobbiamo vincere, perché se non lo facessimo... Sono pronto per questo".

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Il focus si sposta poi su temi più generali e ad Amorim viene chiesto se il calcio stia diventando pericoloso per la salute mentale e fisica di calciatori e allenatori: "E' difficile proteggere il giocatore considerando il momento che stiamo vivendo. I più giovani saranno più pronti a convivere con le critiche, è diverso rispetto alla mia realtà. E' difficile controllare questo. Quando mi avete chiesto di GTA, preferirei che i miei giocatori giocassero tutti i giorni piuttosto che scrollare i social. Cosa voglio dire è che noi vogliamo più tempo tra le partite. Parlo del prodotto, non della mia vita. Parlo della qualità del prodotto del calcio. Non so cosa intendesse Cesc Fabregas, ma è l'evoluzione della società, del calcio, che è un business, e dobbiamo essere pronti. I social media e tutte queste cose, è molto difficile per i calciatori che comunque convivono con più critiche rispetto a quanto faccio io. Dopo il Frosinone non ho letto niente, perché è così che voglio vivere la mia vita".

Cosa si aspetta Amorim dallo stadio di domani? "Conosco l'atmosfera qui, è pazzesca. E' importante per i miei calciatori avere questa esperienza, anche se non c'è stadio più difficile di San Siro in cui giocare. In questi tipi di stadi dobbiamo essere pronti. Abbiamo perso 5-1 una volta, ma sono molto concentrato su quello che bisogna fare, come cominceremo la partita: su queste cose sono concentrato. L'ambiente dovrebbe essere normale per questi giocatori, abituati ai grandi scenari. Dobbiamo essere competitivi e pronti".

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