Amichevoli Serie A su DAZN: quali e come vederle in diretta tv e streaming

Le partite di Juventus, Inter, Roma e non solo disponibili su DAZN: la lista dei match previsti oggi, domani e nei prossimi giorni.

La Serie A 2022/2023 si avvicina. A metà agosto inizia ufficialmente il nuovo campionato, con Milan, Juventus, Inter e tutte le altre in campo per provare a vincere lo Scudetto. I team della massima serie sono però già in campo da luglio per le gare amichevole di preparazione al torneo.

Non solo le classiche sfide con rappresentative e club delle serie inferiori, ma anche incontri d'elite per testare le capacità della rosa in preparazione alle gare ufficiali previste da agosto 2022 a giugno 2023. Molte delle partite saranno disponibili in diretta tv e streaming: anche in esclusiva su DAZN.

LE AMICHEVOLI IN DIRETTA TV E STREAMING SU DAZN

Manchester United-Liverpool, 12 luglio ore 15:00

Roma-Sunderland, 13 luglio ore 13:00

Roma-Portimonense, 16 luglio ore 20:00

Chelsea-Club America, 17 luglio ore 4:00

Roma-Sporting Lisbona, 19 luglio ore 21:00

Orlando-Arsenal, 21 luglio ore 1:30

Charlotte-Chelsea, 21 luglio ore 1:30

Lazio-Qatar, 21 luglo ora da definire

Juventus-Deportivo Guadalajara, 23 luglio ore 5:00

Lens-Inter, 23 luglio ore 18:30

Roma-Nizza, 23 lugliore ore 20:00

Arsenal-Chelsea, 24 luglio ore 2:00

Real Madrid-Barcellona, 24 luglio ore 5:00

Barcellona-Juventus, 27 luglio ore 2:30

Lazio-Genoa, 27 luglio ore ?

Real Mdarid-Club America, 27 luglio ore 4.30

Newcastle-Atalanta, 29 luglio ore 20:45

Roma-Tottenham, 30 luglio ore ?

Besiktas-Sampdoria, 30 luglio ore 18:00

Inter-Lione, 30 luglio ore 20:30

Real Madrid-Juventus, 31 luglio ore 4:00

Roma-?, 6 agosto ore ?

Lazio-Valladolid, 6 agosto ore ?

COME VEDERE LE AMICHEVOLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Per seguire le partite di Juventus, Inter, Roma e non solo in diretta tv basterà utilizzare l'app di DAZN sulle moderne smart tv, o utilizzando Google Chromecast collegato al proprio dispositivo televisivo. Anche grazie alle console per videogiochi può essere utilizzata l'app di DAZN.

In streaming basta accedere all'app su smartphone, tablet e cellulari vari, mentre da pc e notebook occorre accedere al sito ufficiale del servizio.