Invasione di campo durante l'amichevole del Borussia Dortmund: un bambino chiede l'autografo ad Haaland

Il giovane tifoso ha approfittato di una pausa durante la partita con l'Athletic Bilbao per entrare in campo e farsi firmare la maglia da Haaland.

I ritiri estivi delle squadre sono anche un'occasione per i tifosi per stare più vicini ai propri idoli. A volte, forse, anche un po' troppo, come nel caso di Erling Haaland durante l'amichevole tra il Borussia Dortmund e l'Athletic Bilbao.

A San Gallo un giovane tifoso è sceso dagli spalti ed è riuscito ad entrare in campo indisturbato, eludendo la sicurezza, mentre l'Athletic aspettava l'ok dell'arbitro per battere un calcio d'angolo.

Maglietta arancione, pennarello in mano, il bambino si è recato da Erling Haaland chiedendogli un autografo. L'attaccante norvegese l'ha accontentato, firmando la maglia, per poi accompagnarlo all'uscita dal campo, dove è stato preso in carico dalla security che lo ha riaccompagnato fuori, permettendo alle squadre di riprendere in gioco.

Scena meravigliosa durante l'amichevole tra Borussia Dortmund e Athletic. Corner per i baschi, gioco fermo: un bimbo entra in campo indisturbato con un pennarello, va da #Haaland, si fa autografare la maglia e poi esce dal campo, accompagnato serenamente dallo stesso Haaland. 🙌 pic.twitter.com/9EkUMFKJhU — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) July 24, 2021

Si trattava della prima uscita stagionale per Haaland, che aveva saltato le prime due amichevoli in attesa di mettersi al passo con i compagni a livello di preparazione. Non ha trovato il goal, ma ha lasciato comunque il segno nella partita. Più che il segno, forse, meglio dire la firma.