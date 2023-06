Amelia omaggia Vialli: finale emozionante al Raduno di "Operazione Nostalgia"

Al termine della sfida tra leggende della Serie A, Marco Amelia ha mostrato al pubblico la maglia di Gianluca Vialli.

Una delle idee che da sempre accompagna il Raduno di Operazione Nostalgia è quella di omaggiare i calciatori che hanno fatto innamorare del calcio le generazioni cresciute negli anni '90 e 2000.

Ieri, in occasione del raduno di Ferrara al quale hanno preso parte 13.000 appassionati più coloro i quali hanno assistito al match in TV su Sportitalia, tanti campioni del calibro di Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Vincent Candela, Diego Milito e Roberto Sosa - giusto per citarne alcuni - hanno emozionato il pubblico presente sugli spalti.

Emozionante il momento dell'abbraccio tra Totti e Del Piero al momento dell'uscita dal campo di quest'ultimo, ma ancor più emozionante è stato quanto accaduto al fischio finale.

Marco Amelia, portiere Campione del Mondo con l'Italia del 2006, ha raggiunto alcuni tifosi che esibivano una maglietta con il nome di Gianluca Vialli, l'ha presa in prestito e l'ha poi mostrata a tutto lo stadio, in segno di omaggio al campionissimo scomparso pochi mesi fa.

Applausi e occhi lucidi sugli spalti e in campo per un gesto tanto inatteso quanto emozionante che ha colto ulteriormente nel segno proprio per via della sua spontaneità.

Perché quando parliamo di calciatori che hanno fatto innamorare del calcio le generazioni cresciute negli anni '90, uno dei primi nomi che a tutti viene in mente è proprio quello di Gianluca Vialli. Al quale il calcio italiano deve molto.

E che ieri è stato ricordato con la semplicità che lo stesso Gianluca ha sempre apprezzato.