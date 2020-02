Amburgo da record: 12mila tifosi in trasferta per una partiita di seconda divisione

Hannover si prepara ad accogliere l'invasione di tifosi dell'Amburgo: arriveranno in 12mila. Per una partita di campionato, di seconda divisione.

Fino a maggio 2018, l'Amburgo vantava un record unico nel calcio tedesco: era l'unica squadra ad essere stata sempre presente in . La retrocessione ha fatto cadere il mondo addosso all'HSV, che ha anche spento lo storico orologio che segnava i minuti trascorsi dalla prima partita nel massimo campionato tedesco.

La passione dei tifosi per la storica squadra anseatica non si è placata nemmeno in seconda divisione, la Zweite . Nonostante risultati deludenti, diversi fischi e una promozione mancata con un suicidio nel finale della scorsa stagione, il supporto è stato costante. E lo sarà anche domani, alla HDI Arena di , un'altra piazza importante caduta in seconda serie.

In casa dei 'Roten' arriveranno almeno 12.000 tifosi dell'Amburgo in trasferta, che riempiranno il settore ospiti. In più, altri saranno presenti sulle tribune dello stadio, per un tutto esaurito di 49.200 persone totali. Numeri da capogiro per un campionato di seconda divisione, anche se in non è totalmente una novità.

Altre squadre

Sono infatti molte le piazze storiche che in questo momento giocano in Zweite Liga: oltre ad Amburgo e Hannover ci sono anche e , che hanno impianti da 50.000 spettatori. Insomma, gli stadi tedeschi regalano atmosfere uniche e suggestive, non solo in Bundesliga ma anche in seconda divisione.