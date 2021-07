Ambrosini a Goal: "Vincere la finale sarebbe la ciliegina sulla splendida torta creata da Mancini"

Intervistato da Goal, Massimo Ambrosini spera nell'effetto Wembley: "Gli inglesi potrebbero accusare la pressione, non sarebbe la prima volta"

Massimo Ambrosini sarà uno dei volti nuovi della DAZN Squad , team che si prepara a commentare le gare di Serie A per le prossime tre stagioni.

L'ex centrocampista di Milan e Fiorentina, che da parecchi anni ha intrapreso la carriera di commentatore televisivo, ha parlato in esclusiva a Goal.com a margine dell'evento di presentazione della nuova squadra DAZN alla stampa.

"Sono molto felice di entrare a far parte di questa squadra. Avremo la fortuna di andare in giro a parlare di calcio e abbiamo tantissimo entusiasmo, entusiasmo che questi ragazzi mi hanno già trasmesso. Arrivo in una squadra che ha già fatto bene negli scorsi anni, sono felice di essere stato scelto per fare questo tipo di lavoro che per me è un divertimento. La responsabilità che sento è nei confronti della gente, c'è bisogno anche di un po' di leggerezza in questo periodo e noi proveremo a raccontare il calcio in maniera leggera. Sono proprio fortunato, prima ho fatto il calciatore ed ora il mio lavoro è quello di raccontare il calcio..."

Massimo Ambrosini ha disputato anche due Campionati Europei con la maglia della Nazionale: quello del 2000, perso in finale contro la Francia, e quello del 2008, finito per la nostra Nazionale dopo i rigori contro la Spagna. E il centrocampista pesarese, che la finale del 2000 l'ha giocata, non ha dubbi:

"Prenderei l'aereo adesso per giocare questa partita, sono sempre partite indimenticabili".

L'Inghilterra avrà dalla sua il fattore campo, ma Ambrosini pensa - e sicuramente si augura - che possa diventare un'arma a doppio taglio.

"La presenza di tanti tifosi inglesi a Wembley può incidere anche per loro, nel senso che non tutti sono abituati a giocare una finale davanti al pubblico del proprio Paese e alcuni potrebbero accusare la pressione. Non sarebbe la prima volta, peraltro. Storicamente ci sono state sconfitte clamorose di squadre che giocavano in casa le finali : penso al Bayern Monaco in Champions League o alla Francia in occasione degli ultimi Europei".

La Nazionale di Southgate è ricca di talento, ma Ambrosini non ha dubbi sul giocatore che se potesse toglierebbe dallo scacchiere inglese.

"Harry Kane è un grandissimo attaccante. All'inizio degli Europei non ha inciso, ma ora sta ricordando a tutti che è uno in grado di fare la differenza come pochi".

L'Italia, dal canto suo, può far leva su un centrocampo super, dopo qualche anno in cui proprio il reparto centrale aveva rappresentato l'enigma principale post-2006.

"Sì, il centrocampo incide tanto, anche perché quest'anno oltre ai titolari abbiamo delle alternative valide che danno opzioni diverse anche in termini di caratteristiche perché Verratti è diverso da Locatelli, Pessina è diverso da Barella, quindi a parte Jorginho che è insostituibile c'è un'ampia scelta e di qualità".

In conclusione, Ambrosini ci tiene a sottolineare i meriti del commissario tecnico Mancini.